Госорганы РФ перестанут принимать граждан к 2024 году

Москва, 20 ноября. Федеральные и региональные ведомства к 2024 году планируют прекратить прием граждан и передать эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Данные нововведения были озвучены в законопроекты о государственных услугах, которое разработало Министерство экономического развития. По словам заместителя министра экономического развития Саввы Шипова, данный законопроект заложит «новую философию взаимодействия гражданина с государством».

Подразумевается, что благодаря нововведению, получить необходимую помощь можно будет не зависимо от наличия прописки, большинство сервисов будут предоставляться, опережая фактическое обращение граждан, все услуги будут доступны в электронной форме.

Как заявляют в Министерстве экономического развития, удовлетворенность качеством государственных услуг в 2018 году превысила 90%. Новый законопроект позволит госсервисам идти в ногу со временем.

Нововведения позволят удовлетворить запросы людей, однако уже сейчас необходимо думать о том, что ожидает инфраструктуру многофункциональных центров в будущем, подмечают эксперты.

18 ноября глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в следующем году на портале Госуслуги начнется техническая реализация «Единого цифрового окна». Как пояснил премьер-министр, данный проект создает окно обратной связи граждан и юрлиц с органами власти, дает возможность совершать сделки купли-продажи имущества при помощи электронной подписи, а также информирует население о получении ими, к примеру, льгот, о которых они не были в курсе.