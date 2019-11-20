Киевские эксперты назвали причиной взрывов в Балаклее «дегенерацию ВСУ»

Ведущие киевские военные эксперты обсудили причины недавних взрывов на военных складах в городе Балаклея Харьковской области, в результате которых погибло четверо военных. Главные выводы аналитиков – это чудовищная халатность, царящая в ВСУ, уничтожение профессионализма и развал государства в целом. Корреспондент Федерального агентства новостей передает с места событий.

Напомним, более 20 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных сил Украины в Балаклее прозвучали 15 ноября. По мнению военной комиссии, вероятной причиной инцидента стало возгорание двигателя одной из ракет от зенитно-ракетного комплекса «Град». Это якобы произошло в момент, когда саперы грузили боеприпасы для утилизации. Двое военных погибли на месте, еще пятерых госпитализировали. Трое из них были в тяжелом состоянии, на данный момент двое умерли в больнице. Следователи Госбюро расследований открыли уголовное дело по факту взрывов в Балаклее

По мнению киевского эксперта по безопасности Сергея Шабовты, в том, что по всей стране постоянно взрываются военные склады, виновна власть – как ушедшая во главе с Петром Порошенко, так и нынешняя.

«Первые лица государства постоянно рассказывают нам, как стремительно украинская армия «приближается к стандартам НАТО». О том, что ВСУ уже стали «едва ли не лучшей армией в Европе» и т.д. В итоге военные, которые на деле вообще не изменились за последние 20 лет, абсолютно расслабились – потому что они привыкли находиться под прикрытием этой лжи и бахвальства», — считает Шабовта.

По его мнению, регулярные взрывы на арсеналах – это полный абсурд с точки зрения логики, технических решений, а также организационных принципов арсеналов.

«Украина – страна, которая по всему миру кричит, что «находится в состоянии войны». А значит, она должна охранять арсеналы с особой тщательностью. И то, то они постоянно взлетают на воздух – явное доказательство, что заменить болтовней конкретные действия, нацеленные на обеспечение безопасности, организацию контроля, подбор персонала, не получится. Взрывы в Балаклее – свидетельство, что власти не сделали выводов из предыдущих аварий на арсеналах. А также того, что у нас сегодня происходит откровенная «дегенерация армии», — считает аналитик.

Эксперт подчеркнул, что взрывы на складах боеприпасов происходят потому, что в вооруженных силах по-прежнему процветают чудовищная безалаберность, глупость, и неспособность решать очевидные задачи.

«После взрывов у нас традиционно должна всплыть версия о диверсии со стороны России, откуда-то должна возникнуть «рука Кремля». Все помнят, как после взрывов в Калиновке генпрокурор Луценко говорил о «российском беспилотнике, сбросившем взрывчатку на арсеналы ВСУ. Понятно, что ни одна версия о «российских диверсиях» на военных складах никогда не была доказана. Хорошо уже то, что нынешняя власть не пытается прибегать к подобным идиотским «отмазкам». Ведь при таком параноидальном подходе, вместо критичной оценки реальности, на наших военных складах ничего не изменится. Угроза их взрывов всегда будет существовать. Стране нужно бояться, что всюду, где хранятся боеприпасы, могут произойти взрывы из-за разгильдяйства, глупости и непрофессионализма наших военных», — считает Шабовта.

При этом киевские эксперты напомнили – сегодня по всей Украине насчитывается более 159 (!) военных арсеналов, на которых хранится около 2 миллионов боеприпасов. Многие из этих складов находятся в критической близости от жилых домов и поселков, что «непредставимо в цивилизованной стране». В свою очередь, военный эксперт Игорь Козий заметил – в этих же цивилизованных странах для утилизации боеприпасов применяется робототехника, в отличие от Минобороны Украины.

«В Минобороны сообщили – мол, военнослужащие в Балаклее проводили утилизацию остатков боеприпасов, которые нельзя транспортировать, в результате чего погибли люди. Да, плановую утилизацию боеприпасов необходимо проводить обязательно, поскольку со временем меняется их качество и состояние, — заявил Козий. — Но мировые тенденции в этом вопросе известны – подъезжает робототехника, загружает боеприпасы и взрывает их в безопасном месте. То есть, во всем мире для утилизации боеприпасов применяется робототехника, которая на расстоянии управляется оператором. Нигде солдаты уже давно не таскают мощнейшие боеприпасы на руках и тележках! Заявление нашего военного ведомства о том, что «нельзя транспортировать боеприпасы» – это просто попытка сказать, мол, «это не мы, это оно само взорвалось».

По мнению Козия, никто сегодня «в упор не видит» массового разворовывания огромных бюджетных средств в Минобороны.

«Никто не расследует, куда пошли деньги налогоплательщиков, направленные на утилизацию боеприпасов, как они разворовывались и почему не отстранили ответственных лиц. Безусловно, украинская армия не может быть и вне политики. Проблема, на мой взгляд, кроется и в необходимости создания поста военного обмудсмена. Это должен быть человек, который не даст жить спокойно верховной власти, если не будут работать законы в рамках воинских формирований», — подчеркнул Козий.

По мнению экс-главы комитета Верховной рады по вопросам обороны и нацбезопасности Георгия Крючкова, еще одна причина таких катастроф – в том, что на Украине сегодня на ответственные должности назначают людей, которые вообще ничего не понимают в своем деле.

«Повторяющиеся взрывы арсеналов на Украине – это очень острая проблема, происходит случай за случаем, — заявил он. — За время независимости Украины произошло более 20 взрывов складов боеприпасов в стране. Трижды взрывались склады в Запорожской области, дважды – в Донбассе, детонировали боеприпасы в Винницкой области, а также в Днепропетровской, Хмельницкой и Черниговской областях. Взрыв боеприпасов в Балаклее – это третий случай на этом арсенале боеприпасов. То есть, ситуация там никак не меняется».

По мнению экс-депутата Верховной рады, «все это в целом говорит об уничтожении профессионализма во всех сферах государственного организма Украины».