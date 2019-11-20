США ответственны за освобождение из тюрем в Сирии боевиков ИГ с помощью курдов

Москва, 20 ноября. По мнению политолога и публициста Армена Гаспаряна, США несут ответственность за выпущенных из тюрем курдскими боевиками террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

Ранее уже поступали сообщения от Министерства национальной обороны Турции, что руками курдских радикалов было освобождено около 800 террористов, связанных с ИГ1, которые раньше находились в сирийских тюрьмах. В заявлении турецкого ведомства говорится, что Турция — единственный партнер НАТО и международной коалиции по борьбе с ИГ. Турецкая сторона ликвидировала более 4 тысяч террористов на территории Сирии и Ирака.

Гаспарян в качестве главной проблемы называет постоянное рассасывание «игиловцев».

«Они чудесным образом рассасываются по Ираку, по Ливии. Некоторые оказываются на территории Турции в лагерях. Проблема рассасывания боевиков ИГ вечная», — отметил политолог.

Что же касается взаимоотношений курдских боевиков и турецкой стороны, то политолог сказал, что, несмотря на большое количество политических сил, которые вовлечены в конфликт, далеко не все готовы принимать решительные действия как Российская Федерация.

«Если вы выпускаете боевиков, значит, они идут в другое место, значит, еще где-то полыхнет. Йемен еще есть под боком — перспективное место для очередного хаоса в регионе. Так что это серьезная проблема, с ней надо разбираться», — комментирует проблему освобождения из тюрем террористов политолог.

Касаясь темы действий курдских вооруженных формирований на территории Сирии, Гаспарян сказал, что все вопросы о бесчинстве курдов нужно перенаправлять США, за проблемы с курдами ответственен Вашингтон. Однако, как подчеркивает эксперт, надежды на то, что там отреагируют в ближайшее время нет.

«Кто все эти годы курдов политически откормлял? Кто обещал референдум по независимости, который, кстати, они провели в иракском Курдистане, только его не признал в результате госдепартамент. Это вопрос к политике Вашингтона», — поясняет Гаспарян.

Как известно курдские боевики заняли территорию на востоке Сирии, где заключили взаимовыгодную сделку с террористами из ИГ. Они совместно занимаются воровством и контрабандой сирийской нефти в провинции Дейр-эз-Зор под молчаливым прикрытием американской стороны.

Такая «коммерческая солидарность» становится источником нестабильности у порога Турции. Особенно ситуация ухудшается после освобождения сотен террористов ИГ из тюрем. Всего на территории в Кобани, Хасаке, Камышлы и Айн-Иссе содержалось около 11 тысяч плененных террористов.

Турецкая сторона была вынуждена начать контртеррористическую операцию для устранения опасности на приграничной территории. Операция была завершена сочинским меморандумом и соглашением о совместном, российско-турецком патрулировании участка. Тем не менее курдские радикалы продолжают устраивать провокации и обострять нестабильную ситуацию в северных районах Сирии. Это вынуждает турецкого президента Эрдогана не только возобновить контртеррористическую операцию, но и расширить приграничную зону безопасности до 200 километров, сообщает «Газета.ру».

1 Организация запрещена на территории РФ.