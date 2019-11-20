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Джонсон заявил, что восхищается всеми лидерами стран ЕС

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Джонсон заявил, что восхищается всеми лидерами стран ЕС

Лондон, 20 ноября. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что восторгается всеми 27 лидерами стран из Евросоюза. Об этом Джонсон сказал во время дебатов с лидером лейбористов Джереми Корбином.

«Мне нравятся лидеры Евросоюза, все 27, потому что мы с ними заключили фантастическую сделку по Brexit», — заявил глава правящей Консервативной партии на просьбу журналистки рассказать, кем из иностранных лидеров он восхищается больше всего.

Джереми Корбин в ответ на этот же вопрос назвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. По мнению лейбориста, генсек ООН «пытается объединить мир».

Теледебаты проходили в преддверии назначенных на 12 декабря досрочных выборов в Британский парламент.

Напомним, что Евросоюз принял запрос Соединенного Королевства об отсрочке Brexit до 31 января 2020 года.

По мнению руководителя Центра британских исследований Института Европы РАН Елены Ананьевой, в ходе грядущих досрочных выборов в парламент Британии преимущество будет на стороне Консервативной партии. В своих исследованиях, Ананьева опиралась на результаты предварительных опросов.

Досрочные выборы в британский парламент состоятся 12 декабря. Об этом стало известно, после того как в конце октября Палата общин приняла законопроект, предложенный консерваторами. Инициатором законопроекта был премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. С четвертой попытки Джонсону удалось добиться своей цели — обновить состав Палаты общин и покончить с «парламентским параличом», который был вызван постоянными спорами об условиях выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.  

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Источник: RT
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