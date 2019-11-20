Генсек ОПЕК отвел Путину ведущую роль в налаживании сотрудничества в рамках ОПЕК+

Вена, 20 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин сыграл ключевую роль в налаживании конструктивного партнерства между Организацией стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и не аффилированными с этой организацией странами. Об этом рассказал генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо 19 ноября, во время выступления с докладом на тему «ОПЕК и Россия: новая эпоха в международном энергетическом сотрудничестве».

По словам Баркиндо, отношения ОПЕК и России значительно улучшились за последние три года. Развитие положительного партнерства поспособствовало подписанию декларации о сотрудничестве стран ОПЕК и государств, не входящих в ОПЕК. Данные шаги основывались на взаимоуважении и доверии и вылились в заключение многостороннего соглашения, которое позволяет оптимизировать совместные усилия на нефтяном рынке.

«В связи с этим я должен признать абсолютную фундаментальную роль президента Российской Федерации, его превосходительства Владимира Путина, который был ведущим сторонником этого начинания. Эта поддержка была очевидна во время моей встречи с президентом Путиным на полях Российской энергетической недели в прошлом месяце», – был щедр на комплименты Мухаммед Баркиндо.

Генеральный секретарь ОПЕК отметил, что в ходе его беседы с Путиным, российский лидер признал колоссальную пользу декларации и хартии о взаимодействии, а также пообещал поддержку Россией интересов производителей и потребителей. Путин также выразил благодарность странам-участницам за их постоянную работу и неоценимый вклад в стабильность на мировом нефтяном рынке.

24 государства, которые входят в ОПЕК+ в июле 2019 года подписали хартию бессрочного сотрудничества. Хартия представляет собой обязанность, которая будет исполняться каждым членом ОПЕК+ на добровольной основе, не создавая никаких юридически обязывающих отношений между государствами. Участие в хартии является добровольным.