В МИД РФ назвали восстановление мира в Афганистане приоритетом ШОС

Нью-Йорк, 20 ноября. Восстановление мира в Афганистане является главным фактором укрепления безопасности на пространстве Шанхайской организации сотрудничества, заявил заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов.

На мероприятие, посвященному сотрудничеству ШОС и ООН, Моргулов подчеркнул, что российская сторона в рамках ШОС особое внимание уделяет ситуации в Афганистане.

«Рассматриваем восстановление мира в этой стране как решающий фактор укрепления безопасности на всем шосовском пространстве», — заявил дипломат.

Он напомнил о нападении террористов группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) на пограничную заставу в Таджикистане. Это, по его словам, подтверждает тот факт, что «террористическая угроза в регионе носит реальный характер, и одним из источников подпитки активности террористов остаются доходы от наркотрафика».

Моргулов добавил, передает РИА Новости, что общие усилия государств, входящих в ШОС, нацелены на формирование глобальной архитектуры, надежной безопасности и устойчивого развития.

В ночь на 6 ноября вооруженная группа напала на таджикскую погранзаставу «Ишкобод» на границе с Узбекистаном, передавала «Газета.ру». Пятнадцать бандитов были ликвидированы на месте, еще пять — задержаны. Во время проведения операции также погибли два таджикских силовика.

Позднее стало известно, что нападавшие были боевиками ИГ1. Террористы проникли на территорию Таджикистана со стороны Афганистана.

В октябре произошла серия терактов в самом Афганистане. 18 октября сообщалось, что двойной взрыв прогремел в мечети в афганской провинции Нангархар. Жертвами атаки стали 62 человека. За два дня до этого двое военных погибли, более 25 пострадали в результате взрыва заминированного большегруза в провинции Лагман на востоке страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.