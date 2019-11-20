Уткин жестко раскритиковал Дзюбу

Москва, 20 ноября. Известный блогер и спортивный журналист Василий Уткин подверг критике игру форварда сборной России по футболу Артема Дзюбы в матче против сборной Сан-Марино в отборочном турнире Чемпионата Европы-2020. Блогер заявил, что у футболиста нет воли и характера, сообщает «Газета.ру».

Василий Уткин остался не впечатлен отдачей нападающего в игре с аутсайдером группы.

«Вот как можно было выйти играть с Сан-Марино и не забить? Смысл вообще на финише сезона, впереди решающие матчи в ЛЧ, важнейшие игры в чемпионате России – иной смысл вообще переться в Сан-Марино был у Артёма, кроме как забить столько, сколько нужно? А он не забил ничего. Когда полагаешь, что он гордость отечественного спорта, цвет и генофонд нации, наступает вот такой день, когда совершенно ясно. Нет, и никогда так не было. Ни воли и ни характера выдающегося. Бумажный солдат», — написал Василий Уткин на своем канале в Telegram.

Еще три дня назад, в своем Telegram-канале Василий Уткин поделился ироничным четверостишием, прикрепив к нему фотографию Артема Дзюбы.

«Один солдат на свете жил,

Красивый и отважный,

Но он игрушкой детской был -

Ведь был солдат бумажный», — гласит пост, в котором известный блогер явно подстегивал форварда национальной сборной.

В десяти матчах квалификации Чемпионата Европы, форвард петербургского «Зенита» забил за сборную России девять голов в десяти матчах. Напомним, что Россия сумела пробиться в финальный этап Чемпионата Европы-2020 заняв вторую строчку в своей группе, пропустив вперед сборную Бельгии.