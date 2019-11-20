В Эстонии указали на невозможность ратификации пограничного договора с Россией

Таллинн, 20 октября. Эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сказал, что не видит перспективы заключения пограничных соглашений с Российской Федерацией из-за отсутствия единой позиции по Тартускому мирному договору.

Таким образом эстонский министр дал ответ директору Второго европейского департамента МИД Сергея Беляева, выражавшего надежду, что Эстония откажется от территориальных и политических притязаний к России.

«Эстония ради ратификации пограничного договора с Россией не должна отказываться от принципов Тартуского мирного договора», — заявил Рейнсалу 19 ноября в эфире эстонского радио.

Урмас Рейнсалу подчеркивает, что Эстония перспективы ратификации пограничного договора пока не видит, передают эстонские СМИ.

Свое заявление по Эстонии глава департамента МИД Беляев сделал 18 ноября. По его мнению, в 2014 году во время подписания документов с Эстонией было достигнуто понимание об отсутствии взаимных территориальных претензий. Но потом в Эстонии ухудшилось отношение к России, и эстонская сторона предъявила территориальные претензии, говорит Сергей Беляев.

В мае министр внутренних дел Эстонии и глава националистической Консервативной народной партии Март Хельме сказал, что более 5% эстонских территорий находятся под контролем Российской Федерации. Эстонский министр подразумевал территории Ивангорода и отдельные части Печерского района Псковской области. В Таллинне апеллируют к Тартускому договору, который был подписан в 1920 году. Согласно ему, эти территории принадлежали Эстонии, но после вхождения страны в Советский Союз эти земли перешли к РСФСР. Российская сторона рассматривает этот договор как исторический документ, который не обладает юридической силой.