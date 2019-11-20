США и курдам, ворующим нефть в Сирии, не выгодно соблюдать договоренности с Турцией

Москва, 20 ноября. Ни США, ни курдским боевикам не выгодно выполнять условия договоренностей с Турцией о приостановке военной операции «Источник мира» на севере Сирии. Об этом заявил политолог Александр Перенджиев, добавив, что действия по дестабилизации ситуации в Сирии со стороны США и курдов приносят им экономическую выгоду.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что Турция продолжит операцию «Источник мира», если бандформирования курдов не выполнят условия договоренностей и не покинут оккупированные земли.

Член экспертного совета общественной организации «Офицеры России», доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев в интервью порталу «ПолитЭксперт» подчеркнул, что ни курды, ни США и не собирались выполнять принятые решения, поскольку урегулирование ситуации в Сирии будет означать для них необходимость покинуть страну. Это, по словам политолога, невыгодно Штатам, а значит, невыгодно и курдским боевикам, верхушки которых кормятся за счет награбленной американцами нефти в Сирии. Эксперт добавил, что мирное урегулирование в САР выгодно только России и Дамаску.

«Дестабилизация же приносит дивиденды американцам и курдам, им мир не нужен. Эта дестабилизация со стороны США и курдов приносит также экономическую выгоду. Курды-боевики не знают мирной жизни, если наступит мир, то им нечем будет заняться и не на что жить», — заметил Перенджиев.

Политолог добавил, что США «как грабили раньше, так и хотят продолжать грабить при помощи курдов». Вашингтон, по его мнению, не станет выполнять договоренности.

Ранее Минобороны РФ обнародовало свидетельства незаконной добычи и вывоза нефти американцами с сирийской территории, назвав данную незаконную деятельность США «международным государственным бандитизмом». Под предлогом борьбы с террористами запрещенной в России группировки «Исламское государство»1, американцы продолжают выкачивать природные ресурсы сирийского народа, а затем продавать их в соседние страны, сообщала «Газета.ру».

В МИД РФ назвали действия США преступлением международных масштабов. А глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич обратился к генсекретарю ООН Антонио Гуттеришу с просьбой осудить действия США, которые оккупировали территорию Сирии и фактически занимаются воровством нефти, принадлежащей сирийскому народу, а также в МИД РФ с просьбой созвать по инициативе России внеочередное заседание Совета Безопасности ООН в связи с преступными действиями США в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.