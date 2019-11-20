Российской посол объяснил, чем опасны культурные разногласия между РФ и США

Вашингтон, 20 ноября. Глава дипломатической миссии РФ в США Анатолий Антонов считает, что недопонимание между Россией и Америкой в культурной сфере в первую очередь оказывают негативное влияние на простых граждан. Это предположение российский дипломат написал в статье для газеты The Washington Post.

«Культурные разногласия могут негативно сказаться на обычных гражданах. К примеру, на протяжении почти 10 лет американцы лишены возможности насладиться произведениями русского искусства и мировыми шедеврами из российских государственных музеев. Эта ситуация вызвана отсутствием межправительственного соглашения о защите культурных объектов во время обменов для проведения выставок. Кто страдает от этого? Без сомнения, это посетители музеев Соединенных Штатов. Такие культурные барьеры никогда не должны существовать между нами», – написал в статье глава дипмиссии РФ.

По мнению Антонова, «нехватка взаимного доверия и уважения — это дорога в никуда», а необходимость развития культурных, научных и образовательных контактов между государствами политические деятели осознавали даже во времени холодной войны.

«Культурные связи стали одним из наиболее примечательных результатов двусторонней дипломатии в те годы», — подчеркивает дипломат.

Антонов уверен, что партнерство в сфере культуры, научные и гуманитарные связи не только сближают мировоззрение людей из разных стран, но и взаимообогащают их. Посол подчеркивает, что такие свободные от конфликтов области способствуют для формирования диалога в других областях.

В написанной статье дипломат говорит о возрастании русофобии в американских медиа за последние годы. Антонов привет в пример материал в газете The New York Times, вышедший 6 ноября 2019 года. В статье приводят утверждения, что Кармеловский институт русской истории и культуры при столичном Американском университете стал слишком близок к посольству Российской Федерации в США. Как говорят персоны, чьи мнения были использованы в статье, в учебном заведении подают историю и культуру России в слишком положительном ключе.

«Недавняя статья Грэма Боули в The New York Times выражает русофобскую теорию, основанную на несвязанных фактах. Русская культура изображена как мощный инструмент Кремля для того, чтобы манипулировать общественным мнением в США и доводить до блеска имидж России», — отмечает глава дипломатической миссии в США.

Дипломат говорит, что ему не понятны спекуляции американского журналиста.