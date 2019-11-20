В России хотят ввести штрафы за шумное поведение по ночам

Москва, 20 ноября. Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время. Сенаторы предлагают дополнить 14-ю главу проекта нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) еще одним составом административного правонарушения.

Как сообщают «Известия», поправки предполагают введение ответственности за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, в том числе в ночное время (с 23.00 до 7.00). Наказанием станет штраф в размере от одной до трех тысяч рублей.

Отмечается, что речь идет о «любых действиях, независимо от уровня шума, нарушающих право на отдых в жилище граждан»: в том числе, громкое пение или звуки музыки. Исключения составят лишь шумы, связанные с действиями правоохранителей, ликвидацией ЧС, массовых мероприятий и религиозных праздников.

Сейчас такая норма действует во всех 85 субъектах РФ. Однако полиция принимает участие в пресечении этих нарушений только, если регион заключил с ней соглашение (28 регионов из 85). Авторы поправок предполагают, что нововведения позволят решит проблему привлечения полиции к пресечению нарушения тишины и покоя ночью.

В конце октября RT сообщал, что депутаты Государственного совета Удмуртии одобрили повышение штрафов за нарушение закона о тишине. Например, для физлиц сумма составит 1—2 тыс. рублей, для должностных лиц — 10—15 тыс. рублей, для юрлиц — 25—59 тыс. рублей. Это 36-й регион России, в котором одобрили такой документ.