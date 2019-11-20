Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина
  /  Обновлено: 

Соловьев подверг критике Зеленского за его поведение на публике

58
0 Оставить комментарий

Соловьев подверг критике Зеленского за его поведение на публике

Москва, 20 ноября. Российский телеведущий Владимир Соловьев  резко прокомментировал поведение украинского президента Владимира Зеленского, который позволил себе выступить перед публикой небритым.

Соловьев подчеркнул, что Зеленский, видимо, все еще не понимает, в чем заключается роль президента страны. Телеведущий отметил, что Зеленский ведет себя эксцентрично не в первый раз.

«Детский сад. То браслетики, то щетина. Когда Зеленский уже поймет, что президентство это не роль, а служение», — написал Соловьев в своем Telegram-канале.

Ранее украинский президент вышел к журналистам с сильной небритостью, которую он объяснил суеверностью. Как заявил Зеленский, он не собирается бриться, пока три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года при нарушении российской границы в Азовском море, не вернутся на Украину.

Россия на прошлой неделе приняла решение вернуть корабли Украине. Подчеркивается, что их передача украинской стороне была сделана под гарантии их сохранности в качестве вещественных доказательств, пишет «Газета.ру».

Напомним, что в ноябре прошлого года три бронекатера ВМС Украины по приказу бывшего президента Петра Порошенко вторглись в российские воды в Керченском проливе. Корабли игнорировали приказы остановиться и совершали опасные манеры. В конечном итоге все три судна были задержаны, а их экипажи арестованы. Позже, в сентябре 2019 года, Россия и Украина осуществили обмен удерживаемыми лицами, и все арестованные моряки вернулись домой.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров