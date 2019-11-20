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Шойгу проведет заседание коллегии Минобороны

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миШойгу проведет заседание коллегии Минобороны

Москва, 20 ноября. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в среду проведет заседание коллегии ведомства, на котором будет обсуждаться формирование проекта государственного оборонного заказа, а также подготовку к юбилейному параду Дня Победы, передают в пресс-службе военного ведомства.

«Участники заседания рассмотрят предложения по формированию проекта государственного оборонного заказа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Кроме того, одной из важных тем Коллегии станет подготовка к параду, посвященному 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», — передается в сообщении пресс-службы.

В работе коллегии Минобороны будут принимать участие руководящий состав Вооруженных Сил, представители госорганов власти, а также представители общественных организаций.

Также подчеркивается, что коллегия будет обсуждать вопрос формирования подразделений военной подготовки при федеральных государственных вузах.

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Источник: РИА Новости
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