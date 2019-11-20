Пушков ответил на заявление Мааса по транзиту газа через Украину

Москва, 20 ноября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова главы немецкого МИД Хайко Мааса о том, что транзит российского газа через Украину должен продолжаться в 2020 году. По мнению сенатора, соглашения оказались под угрозой срыва по вине Украины.

«Так это «Газпром» и предложил «Нафтогазу»: продлить транзит на год. Если же Киев откажется, транзит прекратится не по вине России, а Украины. Так что Берлину надо Киев убеждать — не Москву», — акцентировал внимание Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Действующие контракты России и Украины по транзиту голубого топлива через украинскую территорию истекают в конце этого года. Стороны проводят консультации, в том числе с участием ЕК, однако пока никаких договоренностей достичь не удалось. В октябре российская сторона представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину.

Во вторник Маас на брифинге в Киеве призвал сохранить транзит российского газа через Украину, передавала «Газета.ру». Он также напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила российскому президенту Владимиру Путину, что ей очень важна реализация альтернативного газового транзита через украинскую территорию, и глава РФ «дал ей некоторые обещания».

Чуть позже официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен сообщила журналистам, что технические консультации по газу на уровне экспертов Евросоюза, России и Украины состоятся 20 ноября.