РФ призывает США и КНДР к продолжению диалога по денуклеаризации, заявили в МИД

Москва, 19 ноября. Российская Федерация призывает США и КНДР к продолжению переговоров до денуклеаризации Корейского полуострова, об этом говорит заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.

По словам российского дипломата, Россия активно призывает к возобновлению диалога, как и северокорейскую сторону, так и американскую.

«Только путем мирного диалога можно решать те проблемы, которые существуют в отношениях между двумя странами, а главное — наращивать доверие», — отмечает Игорь Моргулов.

Замминистра напомнил о словах северокорейского лидера Ким Чен Ына.

«Помним, что Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын сказал о том, что если до начала 2020 года не произойдет серьезных прорывов, Северная Корея может задуматься об изменении нынешнего курса. Надеемся, что в ближайшее время контакты возобновятся и потребности в том, чтобы менять курс, не будет», — говорит дипломат.

До этого в Пхеньяне заявляли о невозможности проведении переговоров с американской стороной, пока в Вашингтоне не пересмотрят свою враждебную политику по отношению к КНДР.

На встрече 30 июня американский президент Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын пришли к соглашению возобновить переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова, которые приостановились после безрезультатного саммита в Ханое в феврале 2019 года. В соответствии с этим соглашением 5 октября в Стокгольме состоялась встреча представителей США и КНДР, однако стороны не пришли к консенсусу. Глава северокорейской делегации Ким Мен Гиль заявил, что консультации провалены и сказал, чтобы американская стороны лучше обдумывала свою позицию. Однако в Госдепартамента США с такой оценкой были не согласны и считаю встречу конструктивной.

Как передает «Газета.ру», Дональд Трамп призвал предводителя КНДР к ускорению шагов для достижения договоренностей по денуклеаризации и сказал, что они скоро увидятся. Об этом гласит его сообщение в Twitter, от 17 ноября.