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Волкер рассказал, как отреагировал Трамп на избрание Зеленского президентом Украины

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Волкер рассказал, как отреагировал Трамп на избрание Зеленского президентом Украины

Вашингтон, 19 ноября. Президент США Дональд Трамп с большим скептицизмом отнесся к избранию Владимира Зеленского президентом Украины. Об этом заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в ходе слушаний по импичменту в конгрессе.

По словам Волкера, Трамп с предубеждением относился к Украине, называя ее «коррумпированной страной, полной ужасных людей». С его точки зрения, это связано с влиянием на президента США его адвоката и бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани.

«Проблема в том, что, несмотря на единодушную позитивную оценку и рекомендации тех, кто участвовал в американской делегации на инаугурации президента Зеленского, президент Трамп получал другие, негативные сообщения об Украине и президенте Зеленском. Эти негативные рассказы... были переданы президенту бывшим мэром Руди Джулиани», — рассказал Волкер.

Как заявил Волкер, такой вывод он сделал в ходе встречи делегации с Трампом 23 мая после возращения с инаугурации Зеленского.

По его словам, члены делегации заявили, что Зеленский – это «лучший шанс на то, чтобы вытащить Украину из коррупционного болота». Однако Трамп отреагировал скептически, заявив, что Украина – коррумпированная страна. После этого Волкер сделал вывод, что у Трампа «укоренившееся в прошлом негативное мнение об Украине», пишет «Газета.ру».

Напомним, что члены партии демократов в конгрессе ранее инициировали процедуру импичмента Дональда Трампа за недоказанное воздействие на украинского президента Владимира Зеленского с целью организации расследования против бывшего вице-президента США и заодно конкурента Трампа на грядущих президентских выборах Джо Байдена. Непосредственно сам Трамп говорит, что если к чему и призывал власти Украины, то лишь более активному противодействию коррупции.

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Источник: РИА Новости
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