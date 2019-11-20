Медведчук предупредил о планах Европы отобрать украинские земли

Киев, 20 ноября. Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук выразил мнение, что Европа решила отобрать землю у Украины из-за нехватки земли в европейских странах.

В эфире телеканала «112 Украина» Медведчук отметил, что количество земли на одного гражданина на Украине сегодня составляет 0,9 га, в Европе, по его словам, данный показатель составляет только 0,44 га.

«То есть у нас 90 соток, у них 44. Это что означает? Что там земли не хватает, но вот она есть рядом, а Украина — это же Европа. Более того, Украина — центр Европы, давайте заберем эту землю», — заявил депутат Рады.

Политик добавил, что его партия подготовила несколько тысяч поправок к закону об открытии рынка земли на Украине.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября этого года внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения.

Законопроект предполагает отмену запрета на продажу сельхозземель с 1 октября 2020 года. После принятия реформы собственниками земель смогут быть только украинские физические и юридические лица, муниципалитеты и государство. Иностранцы и лица без гражданства будут обязаны выставить на продажу свои участки в течение года.

Закон также предполагает введение временного моратория на покупку земель с иностранным капиталом до 1 января 2024 года. Земли, принадлежащие государству и муниципалитетам, будут реализованы на торгах.

В ходе голосования за принятие поправок выступили 240 депутатов. Для утверждения законопроекта парламентарии проведут еще одно чтение, сообщала «Газета.ру».

Стоит отметить, что принятие закона об отмене отмена моратория на продажу сельхозземель на Украине является одним из главных требований Международного валютного фонда. Депутаты украинского парламента прошлого созыва не смогли достичь консенсуса по данному вопросу, опасаясь, что крупные иностранные игроки «выкупят всю украинскую землю у населения по низким ценам».