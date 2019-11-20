Российская сборная разгромила команду Сан-Марино в последнем матче отбора Евро-2020

Сан-Марино, 20 ноября. Матч заключительного тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года между сборными Сан-Марино и России завершился уверенной победой российских футболистов. Российская команда одержала победу со счетом 5:0.

Голы в матче были забиты Далером Кузяевым (3-я минута), Сергеем Петровым (19), Алексеем Миранчуком (49), Алексеем Ионовым (56) и Николаем Комличенко (78).

Стоит отметить, что российская сборная в любом случае попадала на чемпионат – вне зависимости от исхода матча. В то же время, Сан-Марино лишился возможности в нем участвовать еще до проведения игры с Россией.

Другие победы в группе I одержали Бельгия и Шотландия. Бельгия выиграла у Кипра со счетом 6:1, а Шотландия победила Казахстан (3:1).

В настоящий момент первое место в группе занимает Бельгия с 30 очками. На втором месте Россия (24), затем Шотландия (15), потом Кипр (10) и Казахстан (10). Замыкает список Сан-Марино с нулем очков.

Лидер группы Бельгия выиграла десять матчей из десяти. В активе России – восемь побед и два поражения.