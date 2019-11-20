Экс-депутата из Хабаровского края Мистрюкова заподозрили в убийстве

Москва, 20 ноября. Басманный суд Москвы арестовал на два месяца экс-депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова, который подозревается в убийстве хабаровских предпринимателей и покушении на жизнь еще одного бизнесмена.

«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Мистрюкову меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 января 2020 года», – постановила судья.

Николай Мистрюков подозревается в преступлении, которое предусмотрено 105 статьей уголовного кодекса РФ («Убийство»). Мистрюкову вменяют три криминальных эпизода. Два связаны с убийствами предпринимателей Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году, и одно в соучастии в покушении на жизнь хабаровского предпринимателя Смольского.

Согласно материалам дела, тело Евгения Зори было обнаружен на улице Хабаровска со следами огнестрельных ранений. Зоря выступал в качестве учредителя ряда коммерческих организаций в Хабаровске. Следствие не сообщало о раскрытии этого преступления. Олег Булатов был застрелен в Хабаровске годом позднее. Дело так и не было раскрыто.

Как следует из материалов дела, вину Мистрюкову приписывают исходя из показаний свидетелей.

«Следствием проведена очная ставка с потерпевшим, ее результаты и показания свидетелей позволили задержать Мистрюкова по подозрению в убийстве», – заявили в Следственном комитете.

Адвокаты Мистрюкова убеждают в непричастности клиента к обвинениям и собирается обжаловать постановления суда. Защита обвиненного говорит об оказании следствием давления на Мистрюкова, и об отсутствии доказательной базы его причастности к убийствам 15-летней давности.

«Уже подходит к концу 15-летний срок давности привлечения к ответственности по этому убийству. И сейчас Мистрюкова задерживают, вывозят в Москву, проводят его допросы, обыски без привлечения адвокатов по соглашению», – говорит адвокат подсудимого.

Как утверждает защита Мистрюкова, в 2004 году он привлекался к этому делу и подозрения с него были сняты. По мнению его представителей, задержание бывшего хабаровского депутата было совершено, чтобы оказать на него давление с целью получения показаний на других лиц.

Исходя из открытых данных, Николай Мистрюков является руководителем предприятия «Дальпромснаб» и бывшим бизнес-партнером губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Также Мистрюков является экс-депутатом Хабаровской краевой думы.

Как передает ТАСС, согласно информации, полученной из СПАРК, Мистрюков является владельцем 25% ООО «Торэкс», где еще одна четверть компании принадлежит жене губернатора Фургала Ларисе Стародубовой.