Сирия новости 20 ноября 07.00: роспуск «правительства спасения» террористов, курдские боевики обстреляли школу в Ракке

Сирия, 20 ноября. Вертолеты ВВС Сирии сбросили на укрепления джихадистов в Идлибе бомбы и ударили по их местам скопления с воздуха. Двое детей были убиты в результате ракетной атаки со стороны курдских боевиков SDF в провинции Ракка. У военной базы ВС Турции в Хасаке произошел теракт, что привело к жертвам, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: нанесли точечные удары по расположениям боевиков «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Хазарин на юге провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия и союзные силы: обмениваются ударами с джихадистами на северо-востоке Латакии в районе города Кабана.

«Тахрир аш-Шам»: по неподтвержденным данным, убили в Латакии пять военнослужащих САА, распустили действующий состав так называемого «Правительства национального спасения».

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в минировании автомобиля, взорванного у турецкой военной базы в Хасаке, в Ракке обстреляли школу.

ВС Турции и союзные силы: потеряли несколько человек в результате теракта у военной базы в Хасаке.

Провинция Латакия

На северо-востоке Латакии продолжаются боестолкновения между джихадистами альянса «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (обе террористические группировки запрещены в РФ) и силами Сирийской арабской армии (САА). В настоящее время боевики предпринимают попытки контрнаступления на позиции военнослужащих и ливанских бойцов «Хезболлы» в районе Туркоманских гор.

Боевики «Тахрир аш-Шам» заявили через подконтрольный им медиаресурс «Ибаа» о том, что им удалось отразить попытку продвижения в районе города Кабана, а также в результате обстрела убить нескольких военнослужащих САА их союзников. Официальные СМИ пока не подтверждают данное сообщение.

Провинция Идлиб

На фоне серии протестных акций против действий боевиков «Тахрир аш-Шам» группировка проводит некоторые внутренние перестановки. Как стало известно местным источникам Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), генеральный совет так называемого «Правительства национального спасения» принял решение об отставке действующего состава «министров» и назначало нового главу на третьем заседании. Совет в течение тридцати следующих дней выберет новый состав «кабинета министров». Напомним, что в провинции недавно прокатилась волна забастовок среди мирного населения, вызванная повышением налогов на сбор оливкового масла, который ввели боевики альянса. Недовольство населения вызывает также политика альянса, уже вызвавшая в провинции острый топливный кризис, в то время как тесно сотрудничающая с боевиками компания Watad монополизировала сбыт ТСМ, и цена одного литра бензина удвоилась.

Вертолеты ВВС Сирии совершили боевой вылет в районе поселка Хазарин, где сбросили на укрепления джихадистов бомбы и ударили по их местам скопления с воздуха, о чем сообщил местный источник в сети Twitter (@ufuk_sy).

Провинция Ракка

Двое детей были убиты в результате ракетной атаки со стороны боевиков «Демократических сил Сирии». Ракетный снаряд, выпущенный со стороны позиций SDF, попал в здание школы в поселке Хаджи-Салех в районе города Тель-Абъяд, как передает Twitter-канал XXVII. По данным министерства обороны Турции, которые приводит портал Aleppo AMC, всего в результате обстрела скончалось три мирных жителя, еще восемь человек получили ранения.

В поселке Хошан подорвался на мине, оставленной курдскими радикалами, фермер по имени Алад Аль-Хусейд, о чем сообщил новостной портал Alk Habour 21. Напомним, что перед сдачей своих территорий турецкой армии курдские радикалы намерено минировали жилые кварталы и обочины дорог, чтобы затруднить продвижение военнослужащих и их союзников. Днем ранее в районе города Айн-Исса на такой же мине подорвался насмерть ребенок.

Провинция Хасака

Заминированный автомобиль сдетонировал возле турецкой военной базы в деревне Тель-Халаф, что привело к гибели и ранениям в рядах военнослужащих турецкой армии и союзных фракций, поддерживаемых Анкарой, передает агентство Rojava Network. В установке бомбы подозревают курдских радикалов из числа «Демократических сил Сирии».