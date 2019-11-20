Премьер Эстонии прокомментировал заявления о кризисе в НАТО

Таллин, 20 ноября. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас прокомментировал заявления о том, что НАТО находится в кризисе и есть сомнения, что Альянс окажет Эстонии помощь в случае необходимости. Ратас уверен, что НАТО остается гарантом безопасности его страны.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Март Хельме выразил мнение, что НАТО находится в кризисе. По его словам, Эстонии больше не стоит надеяться, что Альянс гарантирует стране территориальную целостность и независимость.

На своей странице в Facebook Ратас подчеркнул, что «все планы Эстонии сводятся к развитию независимого оборонного потенциала и членству в НАТО».

«Альянс жизнеспособен и функционирует как в военном, так и в политическом отношении в Европе и за ее пределами», — заявил министр.

Он также выразил благодарность «союзникам за их вклад», подчеркнув, что «сегодняшняя безопасность Эстонии однозначно гарантирована».

Отметим, в последнее время Североатлантический альянс все чаще становится объектом критики, в том числе, сто стороны союзников и членов Альянса. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон в интервью The Economist выразил мнение, что координация внутри Североатлантического альянса утрачена, и это говорит о «смерти мозга» НАТО. Он отметил, что странам европейского континента пришло время «проснуться» и начать наращивать собственную мощь, поскольку сегодня они «находятся на краю пропасти». В обратном случае, подчеркнул Макрон, Европа в будущем не сможет контролировать свою дальнейшую судьбу.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, высказывание Макрона о НАТО абсолютно правдиво и отражает суть ситуации, передавала «Газета.ру».

Генсек Альянса Йенс Столтенберг во вторник сообщил журналистам, что намерен обсудить с Макроном его заявление о «смерти мозга» НАТО.