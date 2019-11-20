Новые нападения курдов могут возобновить турецкую операцию в Сирии

Москва, 20 ноября. Курдские банды продолжают препятствовать мирному российско-турецкому патрулированию на севере Сирии. С таким заявлением выступил депутат Госдумы РФ Юрий Швыткин, комментируя нападение курдских радикалов на российско-турецкий патруль.

Ранее сообщалось, что силы РФ и Турции, патрулирующие северную часть Сирии, 18 ноября подверглись нападению курдских сепаратистов. Они бросали в бронемашины патруля камни и бутылки с зажигательной смесью.

Как заявил Швыткин, к действиям курдов нельзя отнестись иначе, как с осуждением. Он напомнил, что российские и турецкие силы в регионе ведут совместное патрулирование, чтобы снять напряжение в регионе. Усилия курдов явно направлены на то, чтобы воспрепятствовать этому.

«Россия может посодействовать в оказании гуманитарной помощи, в проведении разъяснительной работы и осуществлять пропагандистские действия. Я убежден, что прекращать российско-турецкое патрулирование ни в коем случае нельзя», — приводит комментарий парламентария издание «ПолитЭксперт».

Безрассудные действия боевиков могут привести к тому, что Турция возобновить ранее приостановленную контртеррористическую операцию «Источник мира», чтобы сохранить стабильность в регионе.

Напомним, что Турция объявила о начале военной операции против курдских террористов и боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 в Сирии 9 октября. Операция получила название «Источник мира» и продлилась до 22 октября, передавал RT. Впоследствии Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности. После этого ООН сообщила о затишье в Сирии после начала вывода курдских банд из зоны безопасности. Анкара предупредила, что если курды возобновят атаки, операция будет продолжена.

1 Организация запрещена на территории РФ.