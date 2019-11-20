Президент Швейцарии обсудит с Путиным Украину и ситуацию в Сирии

Москва, 20 ноября. Швейцарский президент Ули Маурер намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию на Украине и в Сирии, сообщают в пресс-службе Кремля.

Швейцарский президент Ули Маурер собирается обсудить с Владимиром Путиным Сирию, Украину, а также экономическое сотрудничество Швейцарии и России во время своего визита в Москву 21 ноября.

«Будут обсуждены ключевые вопросы дальнейшего развития российско-швейцарского сотрудничества, а также некоторые актуальные темы международной повестки дня», — передается в сообщении пресс-службы Кремля.

Сообщается, что швейцарский президент также заинтересован в обсуждении ситуации в южнокавказском регионе

После встречи с президентом России в Москве Ули Маурер отправится с рабочим визитом в Казахстан, где проведет встречу с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Швейцарский и казахский лидеры обсудят двухсторонние отношения и сотрудничество на международном уровне.

Как пишут «Известия», 19 августа самолет с российской делегацией, который направлялся в Марсель на переговоры Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сопроводили швейцарские истребители. Согласно комментарию пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Швейцария назвала это проявлением гостеприимства.