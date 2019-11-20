Столтенберг объяснил разницу в оборонных расходах НАТО и России

Брюссель, 19 ноября. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил разницей в уровне жизни и ценах более высокие по сравнению с РФ военные расходы в рамках НАТО. По его словам, это не связано с низкой эффективностью Альянса.

В преддверии министерских переговоров, которые должны состоятся в среду, журналисты попросили Столтенберга прокомментировать данные, согласно которым военный бюджет НАТО в 20 раз превышает оборонные расходы в России. При этом в Альянсе неоднократно заявляли о необходимости увеличения инвестиций в «сдерживание России».

«Что касается цифр, то мы являемся эффективным альянсом, и у нас есть эффективные армии, но уровень затрат намного выше, что отражает просто более высокий жизненный стандарт. Так что если сравнивать зарплаты и расходы между союзниками по НАТО и Россией, то, конечно, уровень затрат выше. Когда вы сравниваете эти бюджеты по рыночным ценам и валютам, вы получаете такие выводы, но это не отражает меньшую эффективность», — заявил генсек НАТО.

При этом он добавил, что Североатлантический альянс будет инвестировать «столько, сколько потребуется, чтобы обеспечить надежное сдерживание и оборону».

Отметим, политика НАТО все чаще вызывает критику, в том числе, и среди членов самого Альянса. Широкое обсуждение вызвало недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрон, который в интервью журналу The Economist выразил мнение, что координация внутри Североатлантического альянса утрачена, и это говорит о «смерти мозга» НАТО. По словам президента Франции, прокомментировавшего таким образом отношения между Турцией и США, Вашингтон все больше отворачивается от Европы.

Он отметил, что странам европейского континента пришло время «проснуться» и начать наращивать собственную мощь, поскольку сегодня они «находятся на краю пропасти». В обратном случае, подчеркнул Макрон, Европа в будущем не сможет контролировать свою дальнейшую судьбу.

Слова французского президента вызвали волну критики среди представителей Альянса, передавала «Газета.ру». Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован заявлением французского коллеги. По его словам, высказывание Макрона весьма обеспокоило и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Столтенберг сообщил во вторник, что намерен обсудить с Макроном его заявление о «смерти мозга» НАТО, а также неспособность Европейского союза заменить военно-политический блок.