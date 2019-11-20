Турция имеет право защищать свои границы от посягательств курдов из Сирии, заявили в Совфеде РФ

Москва, 20 ноября. Турция имеет полное право защищать свои границы от посягательств курдских террористов, заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя недавнее заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который предупредил о возможном возобновлении операции «Источник мира».

Чавушоглу отметил, что если США и курдские экстремисты не начнут выполнять условия по отводу вооруженных формирований из ранее обозначенной зоны безопасности, то Турция будет вынуждена продолжить антитеррористическую операцию. Согласно плану турецких военных, для первоначального обеспечения безопасности границы необходимо ликвидировать террористический коридор на глубину 30 километров от сирийско-турецкой границы. Однако, как отметил Чавушоглу, Анкара имеет право изменить условия соглашения и расширить зону безопасности на 200 километров – из-за возобновившихся случаев нападения со стороны курдских сепаратистов.

Позиция турецкого министра нашла поддержу у российского сенатора Франца Клинцевича.

«Любая страна имеет право на защиту своей границы. Только делать это надо с учетом международного права. Есть определенные договоренности у Турции, Сирии и России, и эти договоренности надо соблюдать. И в то же время корректировать свои действия с учетом договаривающихся сторон», — приводит его слова издание iReactor.

Несмотря на объявленное перемирие, курдские банды продолжают совершать террористические акты, чтобы сорвать процесс мирного урегулирования. Так, 16 ноября на севере Сирии был организован подрыв автомобиля, жертвами которого стали от 10 до 18 человек. Кроме того, был совершен тройной теракт в северном городе Камышлы.

Клинцевич напомнил, что курды ведут себя агрессивно, так как знают, что им оказывает поддержку Вашингтон. Американцы имеют в Сирии собственные интересы – руками курдов они захватывают сирийские нефтегазовые месторождения, чтобы потом зарабатывать на контрабанде сирийской нефти.

Напомним, что коалиция во главе с США появилась в Сирии в 2014 году незаконно, она не согласовала свои действия с властями государства и резолюцией СБ ООН. Вашингтон заявляет о «борьбе с терроризмом», однако за несколько лет присутствия американских войск в регионе не было достигнуто значимых успехов в данном направлении.

Кроме того, известно, что США активно поддерживают курдские «Демократические силы Сирии» (SDF). Эти радикалы в 2017 году захватили Заевфратье и нефтяные поля и принялись незаконно качать принадлежащую народу Сирии нефть, а также вывозить ее контрабандой в другие страны.

Напомним, Турция в период с 9 по 22 октября проводила антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере САР с целью формирования буферной зоны вдоль границы Турции и Сирии. В рамках операции турецкая сторона боролась с курдскими вооруженными бандформированиями и боевиками запрещенной в России террористической организации ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.