Украинские власти продолжают отчаянную борьбу против истории и остатков здравого смысла.

Западные регионы сразу выбились в отличники. Например, во Львове за песню на русском языке могут вполне официально оштрафовать. А еще побить и сломать аппаратуру. Это уже «компетенция» националистов.

В центре живут регионы-середнячки. Здесь главный радикал Ляшко днем побеждает «агрессора», а вечером танцует с женой на концерте шансонье Любви Успенской, чьи политические взгляды максимально далеки от дневного мировоззрения Олега Валерьевича.

Совсем «плохи» дела в Одессе. Даже переименование улиц по случаю декоммунизации прошло с мучительными боями. Городские власти саботировали позорную миссию, отдав ее на откуп государственной администрации.

Киевские чиновники явно перестарались. Их волевые решения встретили сопротивление, в том числе и в судах. Победитель этой схватки до сих пор неясен. На многих улицах старые и новые названия улиц можно встретить в примерно равной пропорции. И даже 2ГИС с картами Google путаются в показаниях.

Массированная атака на памятник императрице Екатерине II успехом не увенчалась. На месте основательницы города и ее фаворитов радикалы видели «героев» УПА1 (УПА — Украинская повстанческая армия — военное крыло Организации украинских националистов (ОУН1) — запрещенная в России организация — Прим. ФАН). К счастью, обошлось.

«Более десяти лет у нас были судебные тяжбы с теми, кто был не согласен с восстановлением памятника основателям Одессы. Верховный суд Украины поставил точку и отклонил требования о переносе и сносе памятника. Мы сняли напряжение, и спор решен», — отчитался градоначальник, поблагодарив юридический департамент мэрии.

Долго не давался и барельеф Георгия Жукова. После его сноса националистами городской голова Геннадий Труханов отчитался о спасении каменного маршала Победы. Радикалы регулярно пытаются осквернить импровизированный мемориал на Куликовом поле, где увековечена память десятков жертв украинских неонацистов, погибших в ходе столкновений в Доме Профсоюзов. Но мемориал каждый раз восстанавливают.

С победой Зеленского на президентских выборах одесситы связывали большие надежды. Регион отдал Владимиру Александровичу более миллиона голосов, уступив по этому показателю только Днепропетровской области.

Но благодарность получилась сомнительной. «Слуги народа» уверенно идут стопами позорно проигравшего выборы Порошенко. Смотреть кино, читать, учиться, лечиться и жить позволено только на мове. Исключение сделано лишь для бытового общения и отправления религиозного культа. Но и в этом случае говорить следует потише. Вдруг «патриот» услышит?

Рада провалила голосование по созданию специальной комиссии о расследовании трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. Бывший спикер Парубий и его соратники по-прежнему считают массовое убийство одесситов своей победой.

А на днях Зе-команда отметилась еще одним знаковым назначением. Охранять «национальную память» на юге Украины отныне будет Сергей Гуцалюк — «герой АТО», участник Майдана, казак и видный борец со всем русским.

«Гуцалюк действительно отлично подходит для решения поставленной Институтом национальной памяти задачи по «деколонизации» Одессы, в рамках которой с улиц города предполагается убрать все упоминания о российском периоде в его истории», — пишет «Таймер».

Он является сторонником сноса памятника Екатерине Великой и основателем движения «Одессе — 600». Участники этого кружка пытаются убедить общественность, что город у моря был основан почти за четыре столетия до императорского рескрипта 1794 года. Его никто не замечал, но он был.

Кадровое решение Киева понравилось далеко не всем одесситам.

«Это очень смешной мужчинка с истеричными манерами и визгливым голоском. Ну и активный участник убийств одесситов 2 мая, если кто не знает. Пусть не забудет это записать в национальную память», — пишет читатель «Таймера» Ксения Соколовская.

«Клоун! Ты сначала построй , что построили при России, деколонизатор», — соглашается Юрий Романюк.

«Олигофренов все больше, надежды все меньше», — грустит еще один читатель.

Назначение Гуцалюка — вызов для городской власти и лично мэра Труханова. Геннадий Андреевич уже несколько лет ловко балансирует между чаяниями одесситов и «политикой партии». Не приходится сомневаться, что Одессу ожидает агрессивная атака на столь дорогое многим жителям историческое наследие. Под ударом наверняка окажутся не только знаковые политические фигуры, но и такие «щупальцы русского мира» как Пушкин, Лермонтов и Толстой.

Бывшему главе института национальной памяти Владимиру Вятровичу «Толстые и Тургеневы» особенно не нравятся. Мол, кто вообще такие эти люди?

1 Организация запрещена на территории РФ.