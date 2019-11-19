США увеличат военный контингент в Саудовской Аравии

Вашингтон, 19 ноября. Соединенные Штаты Америки собираются увеличить количество военных подразделений в Саудовской Аравии для защиты нефтяных объектов, сообщается в письме президента США Дональда Трампа Конгрессу.

Как говорит Трамп, часть военнослужащих уже прибыли в арабскую страну. В ближайшие недели их число увеличится до трех тысяч, передает RT.

«Первые из этих дополнительных подразделений уже прибыли в Саудовскую Аравию, остальные прибудут в ближайшие недели. С этими дополнительными силами общее число личного состава вооруженных сил Соединенных Штатов в королевстве Саудовской Аравии составит примерно три тысячи человек», – говорится в письме американского лидера.

По словам Трампа, военные будут оставаться там, пока их присутствие будет необходимо. Помимо военнослужащих, в Саудовскую Аравию США направят противоракетные системы и радары.

14 сентября саудовские нефтяные объекты были подвергнуты атакам со стороны йеменских хуситов. После инцидента, Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим экспортером нефти, вдвое сократила добычу данного ресурса. Как сообщают сами хуситские повстанцы, атаки на нефтяные объекты они совершили с помощью беспилотников. Однако американская сторона заявила, что подтверждающих фактов атаки со стороны Йемена нет, по ее мнению, за атаками стоит Иран. Арабская коалиция во главе которой стоит Саудовская Аравия тоже склоняется к причастности иранской стороны к инциденту. Тегеран все обвинения в свой адрес опровергает.

Напомним, что Саудовская Аравия принимала участие в военных операциях «Буря решимости» и «Возрождение надежды» направленных против хуситских повстанцев, де-факто контролирующих Йемен.