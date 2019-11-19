Военная полиция и авиация РФ провели патрулирование на севере Сирии

Дамаск, 19 ноября. Российская военная полиция провела очередное патрулирование по четырем маршрутам в сирийских провинциях Алеппо и Ракка. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Боренков. Также он отметил, что ВКС РФ совершили воздушное патрулирование по двум маршрутам на севере Сирии.

«Подразделениями российской военной полиции продолжено патрулирование по маршрутам Кобани — Дульк-Магар, Аджами — Каракозак, Аджами — Мембидж в провинции Алеппо, Айн-Иса — Хадаль в провинции Ракка. Силами армейской авиации осуществлено воздушное патрулирование по двум маршрутам: Квайрес — Айн-Иса — отм.386 — Джаср-Шеннина — Махмудли — Квайрес и Камышлы — Кувейран — отм. 810 — Хибер-эль-Бир — Кувейран — Камышлы», — сообщил он.

Кроме того, он рассказал, что в ходе последних суток российскими военными была проведена гуманитарная акция в провинции Эс-Сувейда. Местные жители получили 500 продовольственных наборов общим весом 2,45 тонны.

Напомним, Турция в период с 9 по 22 октября проводила антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере САР с целью формирования буферной зоны вдоль границы Турции и Сирии. В рамках операции турецкая сторона боролась с курдскими вооруженными бандформированиями и боевиками запрещенной в России террористической организации ИГИЛ1.

22 октября в Сочи прошли переговоры Эрдогана с российским коллегой Владимиром Путиным. Президенты подписали меморандум, на основе которого будет строиться дальнейшая политика двух стран по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии и выводу вооруженных бандформирований курдов.

1 Организация запрещена на территории РФ.