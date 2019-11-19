Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Военная полиция и авиация РФ провели патрулирование на севере Сирии

33
0 Оставить комментарий

Военная полиция и авиация РФ провели патрулирование на севере Сирии

Дамаск, 19 ноября. Российская военная полиция провела очередное патрулирование по четырем маршрутам в сирийских провинциях Алеппо и Ракка. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Боренков. Также он отметил, что ВКС РФ совершили воздушное патрулирование по двум маршрутам на севере Сирии.

«Подразделениями российской военной полиции продолжено патрулирование по маршрутам Кобани — Дульк-Магар, Аджами — Каракозак, Аджами — Мембидж в провинции Алеппо, Айн-Иса — Хадаль в провинции Ракка. Силами армейской авиации осуществлено воздушное патрулирование по двум маршрутам: Квайрес — Айн-Иса — отм.386 — Джаср-Шеннина — Махмудли — Квайрес и Камышлы — Кувейран — отм. 810 — Хибер-эль-Бир — Кувейран — Камышлы», — сообщил он.

Кроме того, он рассказал, что в ходе последних суток российскими военными была проведена гуманитарная акция в провинции Эс-Сувейда. Местные жители получили 500 продовольственных наборов общим весом 2,45 тонны.

Напомним, Турция в период с 9 по 22 октября проводила антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере САР с целью формирования буферной зоны вдоль границы Турции и Сирии. В рамках операции турецкая сторона боролась с курдскими вооруженными бандформированиями и боевиками запрещенной в России террористической организации ИГИЛ1.

22 октября в Сочи прошли переговоры Эрдогана с российским коллегой Владимиром Путиным. Президенты подписали меморандум, на основе которого будет строиться дальнейшая политика двух стран по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии и выводу вооруженных бандформирований курдов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

infox - new
Источник: Брифинг ЦПВС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров