Эндокринологи рассказали, как снизить последствия пристрастия к сладкому

Москва, 19 ноября. Отказ от ежедневного употребления сахара станет хорошей профилактикой сахарного диабета, заявляют эндокринологи. А в случае если совсем отказаться от сахара не получается, есть простой совет: больше заниматься спортом, чтобы сжечь полученные калории.

«От легко усеваемых углеводов желательно отказаться вовсе, это не только эндокринологи говорят, но и онкологи, и кардиологи», — заявил РИА Новости заведующий отделением диабетической стопы НМИЦ эндокринологии Гагик Галстян.

Врач обращает внимание, что многие не догадываются о том, что у них развивается сахарный диабет, и узнают об этом уже на стадиях осложнения. Галстяна также подчеркивает, что большое значение имеет в борьбе с сахарным диабетом и его профилактике образ жизни: физическая активность, факторы питания, стрессы.

Директор института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова советует заняться физической активностью, если не удается побороть страсть к сладкой пище. Это позволит сжечь полученные калории и нормализовать состояние организма.

Ранее диетолог Елена Мотова в интервью «Газете.ру» рассказала об исследованиях Росстата, касающихся питания россиян. По ее словам, «по данным этих двух исследований получается, что люди в нашей стране питаются отвратительно». Как уточнила врач, чуть больше четверти россиян потребляли достаточно рыбы и использовали йодированную соль. Почти половина не ест достаточно фруктов и овощей. Почти 40% людей физически не активны.

Согласно последним исследованиям, средний российский ребенок съедает в год 30 кг сахара. Это более чем в три раза превышает рекомендации экспертных международных организаций.