Трамп назвал процедуру импичмента «позорищем»

Вашингтон, 19 ноября. По мнению президента США Дональда Трампа, запущенная конгрессом процедура импичмента, является «позорищем» и пародией на правосудие. Такую позицию выразил американский лидер во время заседания своего кабинета в Белом доме.

«Что происходит, так это позорище. Это конфуз для нашей страны», — делится мнением Трамп об открытых слушаниях, посвященных импичменту президента США.

Говоря о возможном импичменте, Дональд Трамп использовал формулировку «суд кенгуру» (фигурально обозначает «пародия на правосудие»), которым управляет «мелкий и пронырливый» Адам Шифф (член Демократической партии. — Прим. ФАН).

Президент США подчеркивает, что американские граждане должны самостоятельно сделать вывод о том, являются ли состоятельными обвинения в его сторону.

«Я позволю людям делать собственные выводы», — заявил Дональд Трамп.

Как передают «Известия», 18 ноября Дональд Трамп сказал, что намерен дать показания во время грядущих слушаний по возможному импичменту.

31 октября палатой представителей Конгресса была принята резолюция поддерживающая старт процедуры импичмента действующего президента США, в связи с возможным давлением Трампа на украинские власти. В качестве причины, Конгресс выдвигает телефонные переговоры Дональда Трампа со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

15 ноября Белый дом выложил содержание первых телефонных переговоров Трампа и Зеленского, которые состоялись в апреле 2019 года, вскоре после избрания последнего президентом Украины. Лидеры стран обсуждали возможность приезда Трампа на инаугурацию Зеленского.

В сентябре американские СМИ начали тиражировать информацию, что во время следующих переговоров с Зеленским в июле 2019 года, американский президент призвал украинские власти расследовать коррупционные схемы семейства Байденов на Украине. Белый дом опубликовал расшифровку беседы президентов. Но позже оказалось, что в стенограмме отсутствуют некоторые фрагменты. Дональд Трамп все обвинения отрицает, и называет открытую процедуру импичмента политическими махинациями.

Очередные выборы президента США состоятся в 2020 году, основным оппонентом Трампа выступит демократ Джо Байден.