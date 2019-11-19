Партия Зеленского поддержит инициативу о снятии неприкосновенности с Порошенко

Киев, 19 ноября. Правящая на Украине партия «Слуга Народа» готова поддержать инициативу по снятию неприкосновенности с бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает заместитель главы фракции Александр Корниенко.

«Фракция «Слуга народа» готова поддержать снятие неприкосновенности с пятого президента Петра Порошенко», — приводит слова Корниенко украинское издание «Общественное».

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины передало в Генеральную прокуратуру проекты по предъявлению обвинений и привлечению к уголовной ответственности бывшего президента страны Петра Порошенко. В тексте сообщения отмечается, что сотрудники ведомства обратились в прокуратуру для того, чтобы украинский парламент дал добро на привлечение бывшего президента к уголовной ответственности.

В отношении Порошенко возбуждено несколько уголовных дел. Его подозревают в превышении полномочий, неуплате налогов, отмывании денег, давлении на судебную власть, а также государственной измене.