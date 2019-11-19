Названа дата трехсторонних консультаций ЕС, России и Украины по газу

Брюссель, 19 ноября. Технические консультации по газу на уровне экспертов Евросоюза, России и Украины состоятся 20 ноября, сообщила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.

«Технические трехсторонние консультации по газу запланированы на завтра, Еврокомиссия будет поддерживать на них долгосрочное решение для транзита газа через Украину», — сообщила Итконен ТАСС.

Она добавила, что ЕК «полностью поддерживает Украину», считая этот транзитный маршрут «стабильным и надежным».

Предстоящие консультации станут вторыми за месяц. Они призваны подготовить министерскую трехстороннюю встречу по газу, которая изначально была намечена на 19 ноября, но состоится в конце месяца.

Действующие контракты России и Украины по транзиту голубого топлива через украинскую территорию истекают в конце этого года. Стороны проводят консультации, в том числе с участием ЕК, однако пока никаких договоренностей достичь не удалось. В октябре российская сторона представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину.

Во вторник министр иностранных дел Германии Хайко Маас на брифинге в Киеве призвал сохранить транзит российского газа через Украину. С таким заявлением он выступил на брифинге в Киеве, передавала «Газета.ру». Он также напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила российскому президенту Владимиру Путину, что ей очень важна реализация альтернативного газового транзита через украинскую территорию, и глава РФ «дал ей некоторые обещания».