Москва, 19 ноября. Туристические операторы «Миракль» и «Килиманджаро» начали продажу туров по сирийским городам. Эксперты убеждены, что это говорит об улучшении обстановки в стране.

Туроператоры предлагают добраться до Сирии через Бейрут и путешествовать по стране автотранспортом. В путевку включено посещение таких городов, как Дамаск, Алеппо, Хама, Пальмира, Крак-де-Шевалье и Маалюли. Самый дешевый вариант путевки, продолжительностью восемь дней, стоит 107 тысяч рублей.

По словам представителя компании «Миракль», туры начнутся в марте 2020 года. До этого туроператор не организовывал поездки в Сирии. Согласно данным погранслужбы ФСБ, в этом году Сирию посетили около 334 путешественников из России. МИД РФ отметил, что пока не может рекомендовать туристические поездки в САР.

В то же время, эксперты полагают, что появление в продаже туров по Сирии говорит об улучшении обстановки в стране. Как отметил Алексей Песков, просто пока не все туристы могут решить на такую необычную поездку. Он подчеркнул, что ведение в стране локальных военных действий не означает полного прекращения туризма.

«Локальные боевые действия в стране, как правило, не перечеркивают ее туристическую привлекательность, если таковая имеется», — отметил Песков в разговоре с изданием «Слово и Дело».

В качестве примера он привел Украину и Грузию, куда приезжают российские туристы, несмотря на боевые действия на территории страны и высокий уровень русофобии. Песков отметил, что в Сирии к россиянам относятся совершенно иначе.

Напомним, что Россия оказывает Сирии реальную помощь в борьбе с оккупировавшими его террористическими формированиями. Россия неоднократно подчеркивала, что придерживается позиции обязательного сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии. В частности пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил о том, что единственная цель российской стороны в ближневосточной республике заключается в том, чтобы обеспечить политическое урегулирование конфликта в ней, а также сберечь ее целостность и суверенитет после операции Анкары против курдских боевиков.