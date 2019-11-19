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Опубликовано видео из Пензы, где автомобиль провалился в яму с кипятком

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Опубликовано видео из Пензы, где автомобиль провалился в яму с кипятком

Пенза, 19 ноября. Следователи опубликовали в Сети видео, на котором видно, как автомобиль Lada Largus провалился в яму с кипятком на парковке у магазина в Пензе.

По данным регионального управления Следственного комитета РФ, инцидент произошел утром на улице Аустрина в Пензе: из-за обвала грунта и асфальта припаркованный около одного из магазинов Lada Largus провалился в яму, заполненную горячей водой. 

Двое мужчин, находящиеся в автомобиле, скончались на месте происшествия. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». 

Опубликовано видео из Пензы, где автомобиль провалился в яму с кипятком

Местные СМИ сообщают, что прорыв трубы произошел еще несколько дней назад, однако до этого момента представители коммунальных служб не устранили последствия аварии. По предварительным данным, погибшие — коллеги. У одного из них осталось трое детей.

На кадрах, которые публикуют «Известия», видно, что автомобиль полностью провалился в яму, из которой валит густой пар.

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Источник: Известия
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