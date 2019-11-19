Опубликовано видео из Пензы, где автомобиль провалился в яму с кипятком

Пенза, 19 ноября. Следователи опубликовали в Сети видео, на котором видно, как автомобиль Lada Largus провалился в яму с кипятком на парковке у магазина в Пензе.

По данным регионального управления Следственного комитета РФ, инцидент произошел утром на улице Аустрина в Пензе: из-за обвала грунта и асфальта припаркованный около одного из магазинов Lada Largus провалился в яму, заполненную горячей водой.

Двое мужчин, находящиеся в автомобиле, скончались на месте происшествия. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Местные СМИ сообщают, что прорыв трубы произошел еще несколько дней назад, однако до этого момента представители коммунальных служб не устранили последствия аварии. По предварительным данным, погибшие — коллеги. У одного из них осталось трое детей.

На кадрах, которые публикуют «Известия», видно, что автомобиль полностью провалился в яму, из которой валит густой пар.