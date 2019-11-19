Россия и Белоруссия согласовали значительную часть дорожных карт по интеграции

Москва, 19 ноября. Российская Федерация и Республика Беларусь согласовали значительную часть дорожных карт по интеграции двух государств, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев после переговоров с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом.

Глава правительства РФ напомнил, что ранее сторонами был подготовлен 31 документ по интеграции практически во всех сферах экономики.

«Значительная часть дорожных карт согласована. Мы сейчас долго и подробно обсуждали, какие конкретно вещи между нами согласованы, какие не согласованы», — сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как говорит Медведев, немногочисленные разногласия носят «чисто технический характер и могут быть устранены за счет аккуратной, внимательной работы» правительств, но есть и «достаточно серьезные вопросы и расхождения в подходах». Однако он подчеркнул, что переговоры были очень продуктивными.

«Скажу прямо, что это были продуктивные переговоры, продуктивное обсуждение, очень полезное, абсолютно откровенное, с расстановкой акцентов по поводу того, где мы договорились, а где мы не договорились; где еще есть ресурс продолжения переговоров на уровне правительств - и, наверное, мы по этому пути должны пройти, - а по каким вопросам, по всей вероятности, нам придется обратиться к президентам двух стран для того, чтобы они провели необходимые консультации», — подчеркивает Дмитрий Медведев.

Глава кабмина обратил внимание, что дальнейшие переговоры будут вестись на базе новых дорожных карт, сведенных из результатов сегодняшней встречи, передает RT.

«Позиции буквально каждый день сближаются. Мы разошлись на том, что наши коллеги в самое ближайшее время - буквально за эту неделю - подготовят новые версии дорожных карт, где будут сведены результаты сегодняшней работы. И вот уже на базе этих новых версий мы проведем еще одно обсуждение», – заявил Дмитрий Медведев, подчеркнув, что это касается не только переговоров между профильными министрами, но если понадобится, то и встрече премьер-министров стран.

Российский премьер подчеркнул, что все договоренности должны быть одобрены президентами России и Белоруссии.

«В конечном счете все это должно быть одобрено президентами двух государств для того, чтобы положить начало еще более существенной работе по подготовке изменений в законодательства РФ и Республики Беларусь», — отметил российский премьер.

Медведев отмечает, что после одобрения президентами двух стран интеграция выйдет на принципиально новый уровень. По мнению российского премьера, интеграция отвечает интересам обоих государств.

Глава кабмина сказал, что на сегодняшние переговоры выделяли около двух часов, однако получилось дольше (чуть более семи часов. — Прим. ФАН). По мнению Медведева, это неудивительно, ведь это «очень важный набор тем для РФ и РБ».