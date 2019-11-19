Власти Украины предлагали пост министра обороны страны сотруднику СНБ США Виндману

Вашингтон, 19 ноября. Сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Александер Виндман рассказал, что ему несколько раз поступало предложение возглавить министерство обороны Украины. По его словам, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк до своей отставки трижды предлагал ему занять этот пост.

Свое заявление Виндман сделал во время слушаний в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США, которые проходят в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Виндман переехал в США в 1979 году вместе со своей семьей, когда ему было около четырех лет. Он рассказал, что в мае этого года присутствовал на инаугурации украинского президента Владимира Зеленского. В тот же день Данилюк предложил ему занять пост министра обороны Украина. По словам Виндмана, Данилюк повторил свое предложение три раза.

Члены комиссии спросили Виндмана, почему секретарь СНБО Украины обращался к американскому чиновнику по этому поводу. Виндман ответил, что не знает причин, подчеркнув, что уведомил об этих предложениях свое начальство, а также соответствующие подразделения контрразведки.

«Я считаю, это было бы большой честью [стать министром обороны Украины]. Я американец, меня привезли сюда [в США] младенцем. Я немедленно отклонял все эти предложения. Это было довольно комично, когда меня просили рассмотреть предложение о том, чтобы стать министром обороны [Украины]. Я не оставлял дверь открытой [для этого предложения]», — заявил он.

Напомним, ранее в США разгорелся скандал, когда СМИ сообщили, что Трамп в ходе июльских переговоров с Зеленским оказывал давление на президента Украины и заставлял его инициировать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Отмечается, что Байден является наиболее вероятным соперником Трампа от Демократической партии на президентских выборах 2020 года.

Как отметил ранее Виндман, если бы Киев начал расследование в отношении сына Байдена, это привело бы к противоречиям между двумя американскими партиями по вопросам, касающимся Украины. Таким образом, Киев мог бы остаться без поддержки со стороны обеих партий.