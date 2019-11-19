МИД РФ считает санкции США против Ирана нарушением международных обязательств

Москва, 19 ноября. МИД РФ назвал планы США ввести односторонние антииранские санкции в отношении предприятия по обогащению урана в Фордо «вопиющим нарушением международных обязательств».

Госсекретарь США Майк Помпео заявил ранее, что с 15 декабря Вашингтон восстанавливает односторонние санкции в отношении проекта по перепрофилированию иранского объекта в Фордо под производство стабильных изотопов.

«Подобные решения — очередной пример вопиющего нарушения международных обязательств со стороны США и их безответственного отношения как к заключаемым соглашениям, так и решениям Совета Безопасности ООН», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что «беспардонное поведение» США должно быть решительно осуждено, в частности, в декабрьском докладе генсека ООН.

Российские дипломаты также задались вопросом, «в чем состоит гипотетический выигрыш Вашингтона от того, что выполнение СВПД окажется подорвано, а объект в Фордо не будет перепрофилирован в соответствии с договоренностями 2015 года».

По мнению Москвы, США, переводя стрелки на Иран, пытаются таким образом оправдать свою недоговороспособность. В МИД призвали не забывать, что Иран приостановил добровольные «обязательства в рамках СВПД, включая возобновление обогатительных работ на Фордо», в ответ на «бездумную политическую кампанию» США против «ядерной сделки».

Заявление Помпео прокомментировал представитель французского МИД. По его словам, Франция обеспокоена как несоблюдением Тегераном ядерных обязательств, так и решением США по поводу санкций, передавал RT.

Напомним, в 2015 году Иран, а также Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия подписали соглашения об урегулировании «иранской ядерной проблемы». Выполнение Тегераном пунктов документа снимало с Ирана ранее введенные против него санкции со стороны США, Совбеза ООН и Евросоюза.

В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из подписанного ранее соглашения и восстановлении всех санкций против Ирана. Вашингтон провозгласил своей целью сократить экспорт иранской нефти до нуля и призвал международное сообщество воздержаться от закупок нефти в Иране

Иран позднее сократил часть обязательств по «ядерной сделке». По словам Али Акбара Салехи, главы Организации атомной энергии страны, с 6 ноября Тегеран возобновил обогащение урана до 5% на объекте в Фордо. Такие действия связаны с позицией США, сообщала «Газета.ру».