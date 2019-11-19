В Госдуме оценили идею туроператоров продавать путевки в Сирию

Москва, 19 ноября. Два российских туроператора заявили о намерении организовать туристические поездки в Сирию в марте 2020 года. Идею бизнеса продавать путевки в Сирию оценил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Александр Романович.

Туристические компании «Миракль» и «Килиманджаро» заявили о намерении открыть новое туристическое направление ― Сирию. Первый тур запланирован на март следующего года. По предварительным данным, продолжительность поездки будет составлять в среднем неделю, а стоимость не превысит 100 тысяч рублей на человека. В компаниях отметили, что не видят никаких рисков для туристов в Сирии, однако на полноценное восстановление туристической сферы в республике понадобится около двух-трех лет, добавили в компаниях.

Романович считает, что новое направление туризма вызовет интерес у россиян. Кроме того, это позволит развивать отношения между государствами, однако туризм ― «частная история, а не государственная».

«В Сирии есть неплохие пляжи и отели. Безусловно, тем, кто бывал в САР до гражданской войны, будет интересно туда вернуться. Сирия вообще очень интересная страна, и, думаю, туризм там будет развиваться. По моей информации, там и сейчас отдыхает большое количество людей из арабских стран. В САР гораздо дешевле, чем в Ливане, и нравы свободнее. Я думаю, что перспективы у этого направления есть. Развитие туризма — это создание новых рабочих мест, поэтому инициатива наших туроператоров — прогрессивное начинание», — отметил депутат в комментарии Nation News.

До войны, начавшейся в 2011 году, Сирия была мечтой многих путешественников. Страну посещали наравне с Ливаном, Иорданией и даже Турцией. Однако военные действия крайне негативно сказались на туризме.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) сообщил, что в этом году в сирийской Пальмире наблюдается рост числа туристических групп, которые продолжают посещать город. Они приезжают со всего мира, чтобы увидеть наиболее важные исторические памятники сирийской республики, а также самостоятельно оценить разрушения, совершенное террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в России), участники которой систематически нападали на ценнейшие археологические постройки.

1 Организация запрещена на территории РФ.