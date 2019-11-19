Тюменская чиновница продала квартиру после фотосессии для Playboy

Тюмень, 19 ноября. Чиновница, ставшая известной после откровенных фотографий для Playboy, лишилась квартиры. Ранее из-за скандала девушке пришлось покинуть работу.

Тюменскую чиновницу, которая участвовала в конкурсе «Девушка года по версии Playboy», продолжают преследовать неудачи. Сначала Анна Ануфриева была вынуждена покинуть место работы, а затем из-за невозможности продолжать выплаты по ипотеке распрощаться и с квартирой.

В мае этого года в Сети распространились откровенные фотографии Анны, которые она сделала для конкурса «Девушка года по версии Playboy». Но после того, как снимки были опубликованы, в Тюмени произошел скандал. На 27-летнюю девушку обрушился шквал критики и ее быстро уволили из местной администрации.

Однако на этом ее сложности не закончились ­— из-за стресса у нее начались проблемы со здоровьем, а ее отец и вовсе прекратил общение с ней после «стыда на всю страну». Также из-за негативного шлейфа в СМИ Анна испытывает сложности с поиском новой работы.

«У меня колоссальный долг за ипотеку, заканчивается кредитка, чем ее перекрывать — я не знаю, я продаю квартиру и очень срочно, кстати, по первой причине! Мне негде будет жить. Ни работы, ни парня, ни квартиры», — сокрушается в социальных сетях Анна Ануфриева.

То, что бывшая чиновница действительно была вынуждена продать недвижимость, подтверждает ее недавний пост в Instagram.

«Мы много с ней пережили. Она слышала все мои слезы, мысли, песни и мой смех. Принимала меня и защищала. Я меняла ее, и менялась от этого сама… Моя первая квартира. Мой проект и моя душа. Каждая частичка и каждый твой уголок мною любим», — прощается с квартирой попавшая в непростую ситуацию девушка.

О своих дальнейших планах экс-чиновница пока не сообщает.