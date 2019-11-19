США используют курдских террористов, чтобы вынудить Турцию возобновить операцию в Сирии

Москва, 19 ноября. Провокации курдских террористов на северо-востоке Сирии вынуждают Турцию возобновить операцию «Источник мира» в САР. Об этом заявил заместитель главы Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что курдские вооруженные формирования остаются в зоне безопасности на севере Сирии. По его словам, Турция готова возобновить военную операцию в Сирии, если курдские террористы не покинут зону безопасности на севере САР.

Шаповалов отметил, что курдские боевики продолжают осуществлять вооруженные провокации против турецких военных в северных районах Сирии, передает «ПолитРоссия».

«И это достаточно серьезная проблема – в ситуации, когда Турция стремится обезопасить свои границы, она просто не может не реагировать на такие грубейшие провокации», — пояснил политолог.

Шаповалов также добавил, что США активно поддерживают курдских террористов, а также координируют их действия на территории Сирии, вынуждая Турцию возобновить военную операцию на севере САР.

Напомним, 9 октября власти Турции объявили о начале военной операции против курдских террористов в северных районах Сирии. В рамках операции Анкара планировала создать зону безопасности в северо-западных районах Сирии, которые граничат с Турцией.

Операция Турции была направлена против курдских террористов, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с боевиками группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). При этом курдские террористы не вели боевых действий против боевиков ИГ, так как многие из них входят в состав курдских вооруженных формирований.

17 октября в Анкаре состоялись переговоры с участием президента Турции Реджепа Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса, по итогам которых турецкая сторона объявила о временной приостановке военной операции на севере Сирии, чтобы позволить курдам выйти из приграничных с Турцией сирийских районов. Позднее США объявили о завершении вывода курдских террористов из зоны безопасности на севере Сирии. Однако отряды курдских боевиков продолжают осуществлять провокации, направленные против турецких военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.