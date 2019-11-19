Освобождение боевиков ИГ курдами играет на руку США, похищающим сирийскую нефть

Дамаск, 19 ноября. Освобождение более 800 боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) из курдских тюрем на севере Сирии напрямую связано с планами США продолжить воровство сирийской нефти. С таким заявлением выступил сирийский политолог Али Салим Асад.

Он напомнил, что дестабилизация обстановки в регионе всегда выгодна для американцев, так как создает предлог для нахождения их войск.

«Они это знают прекрасно. Более того, они взяли и захватили нефтегазовые месторождения и начали воровать [нефть] под предлогом якобы охраны этих месторождений от ИГИЛ1. На сегодняшний день она [организация] уже не представляет опасности для страны», — подчеркнул Асад.

Об освобождении террористов ранее сообщило министерство обороны Турции. Как отметили в турецком военном ведомстве, Турция является единственным партнером НАТО и международной коалиции по борьбе с ИГ, который сумел нейтрализовать более 4 тысяч боевиков этой группировки в Ираке и Сирии. В то же время, Рабочая партия Курдистана и курдские «Силы народной самообороны» только в населенном пункте Телль-Абъяд освободили более 800 заключенных.

В прошлом месяце сообщалось о массовом побеге радикалов из центра временного содержания в Сирии во время контртеррористической операции Турции в Сирии. Не исключено, что побег произошел с ведома и даже при содействии курдского персонала центра.

Кроме того, известно, что США активно поддерживают курдские «Демократические силы Сирии» (SDF). Эти радикалы в 2017 году захватили Заевфратье и нефтяные поля и принялись незаконно качать принадлежащую народу Сирии нефть, а также вывозить ее контрабандой в другие страны.

Причем делается это все при помощи американских сил. Военные США выставили охрану возле месторождений и объявили, что окажут вооруженное сопротивление, если войска Сирии попытаются вернуть недра, принадлежащие государству.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что добыча нефти, принадлежащей сирийскому народу и захваченной США, полностью незаконна и осуществляется в обход всех американских санкций.

1 Организация запрещена на территории РФ.