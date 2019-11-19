Concord требует от суда передачи всех материалов госорганов США о «вмешательстве» в выборы

Москва, 19 ноября. Защита российской компании Concord Management and Consulting LLC, которую бывший американский спецпрокурор Роберт Мюллер голословно обвинил «во вмешательстве» в американские выборы в 2016 году, ходатайствует о необходимости передачи адвокатам «Конкорда» материалов Минюста США, Федеральной избирательной комиссии (ФИК) и Госдепартамента, которые являются неотъемлемой частью доказательной базы против Concord.

К данному ходатайству адвокаты приложили восемь документов для поддержки своей аргументации. Суть состоит в следующем: «Конкорд» требует от Минюста, ФИК, Госдепартамента предоставления доказательств и раскрытия данных по поводу жалобы, поданной организацией Common Cause в сентябре 2017 года. В ней были изложены такие же утверждения о «влиянии на американские выборы», как и в обвинительном акте в отношении «Конкорда». Стоит обратить внимание на то, что эта жалоба была направлена в ФИК до того, как был издан обвинительный акт по данному делу.

Указанные материалы могут пролить свет на реакцию на подобные заявления со стороны тех самых государственных органов, чьи функции, по утверждению американских властей, якобы нарушил «Конкорд» посредством «вмешательства». Такая информация существенна для подготовки защиты «Конкорда».

Предыдущие запросы «Конкорда» правительство США игнорировало, но в середине ноября наконец ответило на них весьма расплывчатыми и неоднозначными формулировками. «Ответ» свидетельствует о том, что судебная команда Минюста по данному делу либо не озаботилась получением данной информации – что было бы странно, с учетом того, что жалоба Common Cause практически зеркально отражает заявления, содержащиеся в обвинительном акте, либо обладает такой информацией, но при этом скрывает ее от ответчика. Правительство до сих пор не предоставляет информацию о позиции Минюста, ФИК, Госдепартамента по части того, считают ли они свои функции нарушенными в связи с действиями ответчика, и относительно обязанности «Конкорда» сообщать соответствующие сведения в данные госорганы. Если они так не считают, то это противоречит заявлениям прокурора о том, что такие обязанности были и что правительство докажет факт нарушений.

В настоящее время адвокаты российской компании ходатайствуют о понуждении правительства предоставить документы в семидневный срок.

Стоит также отметить, что защита Concord Management обоснованно и правомерно требует передачи для ознакомления всех материалов американских министерств и ведомств, которые являются неотъемлемой частью доказательной базы против Concord. Согласно нормам американского законодательства и международного права, вся совокупность доказательств составляет предмет судебного процесса, а значит должна быть доступна обеим его сторонам. Иначе невозможно составить стратегию защиты. Вместо этого, доказательная база скрывается от адвокатов Concord беспрецедентно долгое время. Американские прокуроры всеми силами пытаются превратить процесс над Concord Management из справедливого, гласного и соревновательного судебного разбирательства в судебный трибунал. Прокуроры, которые были назначены на свои должности демократической администрацией экс-президента США Барака Обамы, попирают элементарные правила логики и принципы права. Все это делается лишь для того, чтобы сделать из российской компании козла отпущения в гнусной политической игре, которую много лет ведут демократы. Если прокуроры под очередным надуманным предлогом откажутся от требований защиты Concord, а суд примет их сторону, то всем станет окончательно ясно, что дело против Concord — грандиозная политическая профанация.

Добавим, что следы «российского вмешательства» в выборы в США Вашингтон ищет с 2016 года. В апреле 2019 года расследовавший «дело о вмешательстве» спецпрокурор Роберт Мюллер обнародовал доклад, в котором он был вынужден признать, что подозрения о связи американского президента Дональда Трампа с РФ подтвердить не удалось. Завершившееся провалом «расследование» обошлось налогоплательщикам США более чем в 30 млн долларов.

В апреле этого года компания «Конкорд» подала в суд на Мюллера. Адвокат российской компании Дюбелье уверен, что Мюллер преступил уголовный кодекс округа Колумбия — распространил информацию о подозрениях к российской компании, нарушив ее право на справедливый суд. Судя по всему, именно после этих законных требований «Конкорда» Мюллер, испугавшись ответственности, сбежал с поста спецпрокурора.