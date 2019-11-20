Сирия, 20 ноября. Курдские боевики обстреляли жилые кварталы города Азаз из минометов - есть жертвы среди населения. Взрывы в аэропорту Дамаска. ИГ1 совершило нападение на отряд сирийской армии в Хомсе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совершили серию боевых вылетов на северо-востоке Латакии, в Идлибе и ударили по расположениям террористов ИГИЛ1 в Дейр-эз-Зоре.

ВВС Сирии: совершили боевой вылет в Латакию в район города Кабана, в Идлибе нанесли точечные удары по укрытиям «Тахрир аш-Шам».

«Исламское государство1»: подозревается в совершении серии нападений на востоке провинции Дейр-эз-Зор и Хомсе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливают линии обороны правительственных сил в районе Туркоманских гор на севере Латакии, в Идлибе разрушили пулеметную установку САА.

Курдские вооруженные группировки: обстреляли из миномета город Азаз и подозреваются в минировании мотоцикла, взорвавшегося в Джераблусе на севере Алеппо.

Международная коалиция: перебросили конвой подкрепления из ста грузовиков в Ракку, совершила разведывательные вылеты в Дейр-эз-Зоре над нефтяным полем Аль-Омар и на севере провинции Хасака совершили десантную высадку.

ВС Турции и союзные силы: в Хасаке построили переправу, подозреваются в убийстве троих мирных жителей в Дейр-эз-Зоре, задержали высокопоставленного члена ИГИЛ, приближенного к главарю группировки Абу Бакру аль-Багдади и передали его властям Ирака.

Провинция Дамаск

Как сообщает сирийское государственное агентство SANA, в пригороде столицы Сирии городе Дамаск прогремела серия взрывов в районе международного аэропорта. Отсутствуют данные о причинах и характере взрывов. Израиль отрицает свою причастность к нанесению удара по аэропорту. Напомним, что с начала конфликта в Сирии с 2011 года Израиль неоднократно наносит удары по окрестностям столицы, где расположены базы союзного сирийской армии ливанского ополчения «Хезболла» и иранских подразделений «Кудс». Недавно системы противовоздушной обороны Сирии перехватили одну цель в окрестностях столицы и сразу же прогремел мощный взрыв в жилом квартале Меззех, который находится у аэропорта.

Провинция Латакия

На северо-востоке Латакии продолжается операция Сирийской арабской армии (САА) и союзного ополчения. Самолеты ВВС Сирии совершили боевой вылет в район города Кабана, который находится на высотах Курдских гор и в настоящее время оккупирован джихадистами альянса «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Как сообщают медиаресурсы боевиков оппозиции в районе Туркменских гор боевикам оппозиции удалось поразить ракетным ударом боевую позицию сирийской армии, в результате чего пострадали также солдаты, которые находились на передовой, как передает портал Step News.

Провинция Алеппо

Отряды сирийской армии обстреляли из тяжелой артиллерии окрестности поселка Зейтун на юге провинции, где укрылись боевики альянса «Тахрир аш-Шам».

В городе Джараблус взорвался заминированный мотоцикл, как сообщает местный источник в сети Twitter (@masarpressnet). Четверо человек получили ранения. Как сообщает SOHR, неизвестные боевики на мотоцикле открыли огонь по машине с ополчением протурецких фракций у мечети Кубер в районе города Аль-Баб. Под подозрением находятся курдские радикалы, которые совершают ежедневные вылазки в районы контроля протурецких сил.

Гидроэлектростанция Тишрин перешла под контроль правительственных сил. Об этом сообщил журналистам представитель командования группировкой войск ВС РФ в Сирии Борис Фомичев. Российская военная полиция включит этот район в свой маршрут патрулирования.

Провинция Хомс

Террористы «Исламского государства» снова совершили вылазку в пустынных районах к востоку от города Пальмира. Как сообщает ливанское новостной агентство Al Masdar, боевики организовали засаду для отряда Сирийской арабской армии (САА) к востоку от города. На помощь к правительственным войскам были направлены самолеты ВВС Сирии и ВКС РФ, которые нанесли несколько ударов по местам скопления террористов. Несколько из них удалось нейтрализовать, оставшиеся бежали обратно в пустыню Эс-Сухне на востоке провинции, которая представляет собой обширную местность с большим количеством пещер, в которых укрываются террористы.

Провинция Дейр-эз-Зор

Утром самолеты международной коалиции были замечены над нефтяным полем Аль-Омар на востоке провинции Дейр-эз-Зор, как сообщает новостное агентство Euphrates Post.

На востоке провинции продолжилась серия нападений. В районе города Фиван неизвестные открыли огонь на улице, один мирный житель был ранен. В деревне Хариджа убита неизвестными женщина, которая работала учителем и являлась одним из членов гражданского совета SDF. Курдские боевики подозревают, что нападения совершают боевики из числа «спящих ячеек» ИГИЛ.

По информации агентства Deir Ezzor 24, в районе поселка Аль-Ишара местные обнаружили три неопознанных тела со следами пыток. Еще один труп был найден у месторождений Аль-Омар. Местные подозревают, что курдские боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) избавились от бывших заключенных из своих тюрем. За время своей оккупации SDF неоднократно проводили рейды, во время которых арестовывали местных жителей, под предлогом поиска в деревнях пособников террористам ИГИЛ.

Террористы «Исламского государства» совершили нападение на позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе деревни Аш-Шула на юге провинции, о чем сообщает агентство Euphrates Post. Атака была отбита без потерь со стороны САА - террористы бежали обратно в пустыню.

Провинция Идлиб

В районе поселка Салькин боевики «спящей ячейки» «Исламского государства» совершили вылазку и убили местного специалиста по мусульманского праву, о чем сообщает агентство Masar Press Net. Юрист был застрелен у своего дома.

Авиация ВКС РФ провела массированный обстрел опорных пунктов «Тахрир аш-Шам» в окрестностях города Кафр-Набель. Точечные авиаудары по расположениям и базам радикалов были также нанесены в районе поселков Тахтая, Аль-Тах, Умм-Джалал, Сайда, Тель-аль-Нар и Хирш, а также в предместьях города Кафр-Набель, был совершен повторный вылет в район Кафр-Румы, о чем сообщила Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR).

Близ поселка Тель-Масиаф отряды джихадистов обстреляли позиции сирийских военнослужащих. Как указывает новостной портал Masar Press Net, в результате обстрела была уничтожена пулеметная установка САА, но информации о потерях среди военнослужащих не поступало.

Провинция Ракка

Как передает агентство Euphrates Post, в результате взрыва мины-ловушки, установленной курдскими радикалами в окрестностях Айн-Иссы, погиб ребенок. Поддерживаемые турецкой армии отряды ополчения продолжают работы по разминированию в районе городов Айн-Исса и Тель-Абъяд, как сообщает Twitter-канал XXVII.

Военный конвой из 100 военных автомобилей SDF въехал в город Ракка из его западной сельской местности, как сообщает портал Alk Habour 21.

Как сообщает турецкое издание Yeni Safak, Анкара заявила о готовности возобновить операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, если курдские формирования не отведут своих бойцов от турецко-сирийской границы. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Провинция Хама

Силы сирийской армии, расквартированные в военном лагере Джурин проводят артобстрел в районе поселков Аз-Зияра и Зайзун на западе провинции, о чем сообщает новостное агентство Baladi News.

Самолеты ВВС Сирии в это время обстреливают опорные пункты радикалов в районе деревень Сармания и Дувейр-аль-Акрад, а также артиллерийские обстрел линий обороны был произведен в районе деревень и городах Аль-Анкави, Аль-Манара и Аль-Хавиха, как отмечает источник в сети Twitter (@mohmad_rasheed).

Провинция Хасака

Сообщается, что сирийская армия заняла поселки Аль-Дашишия и Аль-Тавила, где разворачивает свои позиции. Местные источники в провинции сообщают, что курдские отряды радикалов передислоцируются в районе Тель-Тамра и соорудили новый мост через реку Джарджаб.

В районе города Аш-Шаддади были замечены самолеты международной коалиции, которые проводили воздушную разведку, как передало агентство Euphrates Post.

Как сообщает ТАСС, Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) доставили гуманитарный груз в район города Камышлы. Общий вес груза индивидуальных продовольственных пакетов составляет 15 тонн, в их состав входит мука, рис, сахар, чай и товары первой необходимости. Этого количества хватит для проведения шести акций в населенных пунктах, где эта помощь необходима. Военная полиция ВС РФ провела патрулирование на линии разграничения между протурецкими силами и боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF) на севере провинции, как сообщает агентство SANA.

Силы международной коалиции во главе с США десантировались в районе поселка Тель-Ахмар на юге провинции Хасака. В операции приняли участие несколько вертолетов коалиции, а также экипаж из десятка американских военнослужащих. Как сообщает источник в сети Twitter (@HoseinMortada), американские военнослужащие задержали двух мужчин, братьев. Причины задержания не сообщаются. После задержания вертолеты нанесли по поселку авиаудар. Американские военнослужащие также были замечены на дороге у поселка Аль-Кахтания, о чем также сообщает источник.

6 женщин из числа жен боевиков «Исламского государства» сбежали из лагеря «Аль-Хол», который находится на территории оккупации курдских радикалов. Так называемые силы внутренней безопасности SDF «Асайиш» начали поиски в округе и объявили комендантский час, как сообщает агентство Rojava Network.

Ирак

Иракским сотрудникам служб внутренней безопасности был передан задержанный в Турции высокопоставленный боевик ИГИЛ. Как заявил Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, Анкара схватила близкого соратника главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади, который позднее во время допроса указал текущее местоположение «террориста номер один». Чавушоглу не уточнил, когда и где был задержан вышеупомянутый террорист. Напомним, что 27 октября президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации аль-Багдади в провинции Идлиб, операцию якобы провел американский спецназ при поддержке курдских боевиков, которые внедрили в ближайшее окружение лидера ИГИЛ своего шпиона. Американский лидер поблагодарил за содействие в проведении операции Россию, Ирак, Сирию и Турцию. Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что Москва не располагает данными, которые позволили бы достоверно подтвердить смерть главаря группировки. Президент Сирии Башар Асад также не располагает достоверными данными о ликвидации аль-Багдади и усомнился в заявлении американского коллеги.

1 Организация запрещена на территории РФ.