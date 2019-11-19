Медведев рассказал о разногласиях с Белоруссией по ряду вопросов

Москва, 19 ноября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после переговоров с белорусским коллегой Сергеем Румасом заявил, что между сторонами сохраняется ряд разногласий.

Медведев отметил, что часть разногласий носит исключительно технический характер, а другая часть требует разрешения на уровне лидеров двух государств.

«Подчеркиваю: где-то сохраняющиеся разногласия носят чисто технический характер и могут быть устранены за счет аккуратной внимательной работы наших правительств, а где-то это достаточно серьезные вопросы и расхождения в подходах, которые можно будет урегулировать в формате обсуждения между двумя главами государств, ну и конечно, с участием правительств двух стран», ― сообщил глава российского правительства.

Переговоры под руководством премьер-министров России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Сергея Румаса продлились более семи часов, включая получасовую личную встречу глав правительств двух стран.

Встреча прошла во вторник в подмосковной резиденции российского премьера Горки. В 13.00 стартовала встреча Румаса и Медведева тет-а-тет, она продлилась около 30 минут. Затем общение продолжилось в формате заседания совета министров двух стран. В комментарии журналистам глава российского кабмина признался, что переговоры должны были продлиться около двух часов, однако получилось дольше. Медведев подчеркнул, что на встрече были затронуты важные и сверхсложные для обоих государств темы.