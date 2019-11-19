Курдские боевики пытаются сорвать российско-турецкое патрулирование в Сирии

Москва, 19 ноября. Курдские боевики пытаются воспрепятствовать мирному российско-турецкому патрулированию в Сирии, считает депутат Госдумы РФ Юрий Швыткин.

В понедельник боевики курдских формирований в районе приграничного города Кобани (Айн-аль-Араб) напали на российско-турецкий патруль из восьми бронемашин. Нападавшие закидывали транспорт не только камнями, но и применяли бутылки с зажигательной смесью. Отмечается, что наибольшие повреждения в ходе атаки сторонники Рабочей партии Курдистана (РПК) стремились нанести именно турецким машинам.

В интервью порталу «ПолитЭксперт» депутат Государственной думы РФ Юрий Швыткин отметил, что к действиям курдских террористов нельзя относиться никак, кроме как с осуждением: они препятствуют попыткам России и Турции снять напряжение в регионе при патрулировании границы.

«Я убежден, что прекращать российско-турецкое патрулирование ни в коем случае нельзя», — подчеркнул парламентарий.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира», которая направлена против бандформирований курдов и террористов группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), передавала «Газета.ру». Турция поставила перед собой цель создать зону безопасности в районе сирийско-турецкой границы. Эти территории ранее были оккупированы курдскими радикалами, которые притесняли местное население и привлекали в свои ряды членов ИГ. Кроме того, целью операции Анкары стало создать буферную зону для предотвращения действий террористов из состава «Рабочей партии Курдистана», YPG и «Исламского государства».

В конце октября Москва и Анкара подписали меморандум о взаимопонимании по Сирии. Документ предполагает завершение турецкой военной операции «Источник мира и патрулирование созданной военными Турции на севере Сирии зоны безопасности, передавал RT.

Ранее глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассматривает вариант возобновления антитеррористической операции на территории Сирии. Он отметил, что это произойдет, если Соединенные Штаты не будут выполнять обязательства по отводу курдских террористов из зоны безопасности.

Эксперты сходятся во мнении, что курдские вооруженные формирования, устраивая атаки на турецких военных, делают все, чтобы Анкара возобновила операцию. При этом США демонстрируют незаинтересованность в выполнении своих договоренностей. Это красноречиво доказывает нежелание Вашингтона решить вопрос курдов в зоне безопасности, обращают внимание политологи.

1 Организация запрещена на территории РФ.