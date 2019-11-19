Сотрудник «Крестов» рассказал об отношении заключенных к доценту-расчленителю Соколову

Санкт-Петербург, 19 ноября. Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов, убивший и расчленивший аспирантку, постоянно получает передачки и ест с аппетитом, а его попытки свести счеты с жизнью ― имитация, считает сотрудник петербургского СИЗО «Кресты».

По словам работника «Крестов», все заключенные буквально «гудят» о Соколове, отношение к нему однозначно негативное. Те, кто располагался в соседних камерах с историком, просили перевести их в другое крыло.

«Они испытывают презрение и не хотят даже близко с ним находиться», ― рассказал работник СИЗО в комментарии «МК».

Сотрудник «Крестов» отметил, что Соколова поместили в камеру только с одним соседом, поэтому он в полной безопасности. Что касается времяпрепровождения расчленителя, то он ест, спит и читает.

«Ест, спит, читает. Он сейчас совершенно спокоен. Питается, кстати, прекрасно ― передачки почти каждый день ― и аппетит у него отменный», ― добавил собеседник.

Комментируя информацию о том, что якобы Соколов пытался покончить с собой, работник заявил, что убийца имитировал попытки. По его словам, он делает это, чтобы вызвать жалость и спасти себя от пожизненного срока.

«При людях он разыгрывает именно эту карту своей частичной невменяемости. И делает это хитро. Он не говорит: «Я Наполеон!», что было бы слишком уж очевидной имитацией. Он использует какие-то словечки из лексикона, принимает позы, которые ассоциировали бы его с Наполеоном... Человек пытается уйти от ответственности», ― отметил работник.

Он подчеркнул, что Соколов находится в полной безопасности, его строго охраняют. Кроме того, речи о угрозе жизни Соколова быть не может, «сейчас другие времена», добавил он.

Напомним, 9 ноября Олега Соколова выловили из реки Мойки при попытке утопить рюкзак, в котором были обнаружены отрезанные женские руки и травматический пистолет.

Позднее в квартире историка был обнаружен обезглавленный труп девушки. Убитая была аспиранткой и возлюбленной Соколова. После задержания Соколов дал признательные показания. По его словам, мотивом убийства послужила ссора с девушкой. Позднее выяснилось, что Соколов четыре раза выстрелил в девушку из обреза малокалиберной винтовки, когда она спала. После этого Соколов расчленил тело девушки и выбросил часть останков в Мойку, чтобы скрыть следы преступления. Позднее Соколов планировал покончить жизнь самоубийством в мундире Наполеона у стен Петропавловской крепости. 11 ноября суд арестовал Соколова по обвинению в убийстве.