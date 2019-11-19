МИД Украины заявил о готовности к компромиссу на саммите «нормандской четверки»

Киев, 19 ноября. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев готов к диалогу и поиску «разумного компромисса» в рамках саммита лидеров стран «нормандской четверки».

«Мы едем на «нормандскую встречу» с открытыми идеями, с открытым разумом. Мы готовы воспринять компромисс и привезти домой прогресс, которого украинцы так давно хотят», — пояснил Пристайко.

Министр выразил надежду, что участникам саммита в «нормандском формате» удастся достигнуть реального прогресса в урегулировании гражданской войны на Украине.

«Надеемся, что на встрече мы достигнем реального прогресса, которого ожидаем с 2016 года, когда состоялась последняя встреча в «нормандском формате», — отметил Пристайко.

Ранее Елисейский дворец сообщил, что встреча лидеров стран «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. В свою очередь Берлин подтвердил, что канцлер Германии Ангела Меркель примет участие в саммите «нормандской четверки».

Напомним, в апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.

В 2015 году лидеры России, Германии, Франции и Украины провели встречу в Минске, по итогам которой был разработан комплекс мер, направленных на урегулирование гражданской войны на востоке Украины.