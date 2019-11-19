Сирия, 19 ноября. 6 вдов ИГИЛ1 бежали из лагеря «Аль-Хол» в Хасаке. В Дейр-эз-Зоре на конвой сирийской армии напали террористы ИГИЛ*. ВКС РФ продолжают операцию в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли точечные удары по укрытиям боевиков в районе города Кафр-Набель на юге провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: укрепляют свои позиции на севере Хасаки, развернули укрепления на юге Алеппо у гидроэлектростанции.

«Исламское государство1»: совершило нападение на отряд сирийской армии на западе провинции Дейр-эз-Зор.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обменивают с сирийскими военнослужащими ударами в Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: объявили в лагере для беженцев «Аль-Хол» комендантский час и разыскивают шесть бежавших из него вдов ИГИЛ в Хасаке.

ВС Турции и союзные силы: обстреливают укрепления курдских боевиков на севере Алеппо в ответ на провокацию с их стороны в Азазе.

Провинция Алеппо

Турецкие военные обстреливают из артиллерии позиции курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) в районе поселка Мараназ в ответ на минометный обстрел жилых кварталов города Азаз, как передает портал Step News. Пока ни одна из сторон на заявила о своих потерях.

Гидроэлектростанция Тишрин перешла под контроль правительственных сил. Об этом сообщил журналистам представитель командования группировкой войск ВС РФ в Сирии Борис Фомичев. Российская военная полиция включит этот район в свой маршрут патрулирования.

Провинция Дейр-эз-Зор

На трассе в районе нефтегазовых месторождений Аль-Омар было обнаружено тело неизвестного со следами пыток, о чем сообщает портал Deir Ezzor 24. Ранее в провинции нашли три неопознанных тела, так же со следами пыток и огнестрельных ранений в районе поселка Аль-Ишара. Местные подозревают, что курдские боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) избавились от бывших заключенных из своих тюрем.

Террористы «Исламского государства» совершили нападение на позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе деревни Аш-Шула на юге провинции, о чем сообщает агентство Euphrates Post. Атака была отбита - террористы сбежали обратно в пустыню, где предположительно и укрываются «спящие ячейки». За последние сутки это уже второе нападение ИГИЛ на отряды САА - днем в соседней провинции Хомс террористы совершили нападение на конвой сирийской армии у города Пальмира.

Провинция Идлиб

Российские самолеты ВКС РФ возобновили свои авиаудары по опорным пунктам альянса джихадистов «тахрир аш-Шам» после небольшого перерыва и совершили еще 9 боевых вылетов. Точечные авиаудары по расположениям и базам радикалов были нанесены в районе поселков Тахтая, Аль-Тах, Умм-Джалал, Сайда, Тель-аль-Нар и Хирш, а также в предместьях города Кафр-Набель, был совершен повторный вылет в район Кафр-Румы, о чем сообщила Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR).

Близ поселка Тель-Масиаф отряды джихадистов обстреляли позиции сирийских военнослужащих. Как указывает новостной портал Masar Press Net, в результате обстрела была уничтожена пулеметная установка САА, но информации о потерях среди военнослужащих не поступало.

Провинция Хасака

Корреспондент агентства SANA в Хасаке сообщил, что к западу от города Телль-Тамр на северо-западе провинции подразделения сирийские военнослужащие укрепляют свои позиции в селениях Ад-Дашиша и Ат-Тавиля, где были дислоцированы 18 ноября.

6 женщин из числа жен боевиков «Исламского государства» сбежали из лагеря «Аль-Хол», который находится на территории оккупации курдских радикалов. Так называемые силы внутренней безопасности SDF «Асайиш» начали поиски в округе и объявили комендантский час, как сообщает агентство Rojava Network.

1 Организация запрещена на территории РФ.