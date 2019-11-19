Фанаты экс-солиста «Иванушек» рассказали, почему не пришли на могилу в его день рождения

Москва, 19 ноября. Фанаты экс-солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева пришли почтить память исполнителя по случаю его дня рождения, но сделали это раньше реальной даты, чтобы не сталкиваться с бывшей гражданской супругой артиста Александрой Куцевол. Об этом рассказала Федеральному агентству новостей поклонница исполнителя Екатерина.

Девушка опровергла слова продюсера Андрея Загорского о том, что миллионы любителей творчества Яковлева спустя два года после смерти певца «забыли» его и даже не пришли почтить память в его день рождения.

«Еще на кладбище этот человек жаловался, что якобы на могилу не принесли ни одной корзины. Однако это неправда. Мы регулярно собираемся на могиле. А также ведем группы памяти Олега, куда каждый день добавляются новые люди», — рассказала Екатерина.

Она объяснила, что в этом году поклонники собирались на могиле артиста по случаю его дня рождения, и произошло это 16-го числа по двум причинам.

18 ноября — день, когда действительно родился Яковлев, выпало на понедельник, и многие не смогли бы присутствовать на кладбище из-за работы, пояснила девушка. Также она рассказала, что в этот день с большой долей вероятности на погосте фанаты могли бы столкнуться с гражданской экс-супругой певца, к которой многие испытывают отнюдь не симпатию.

По словам девушки, отношение к Куцевол сильно изменилось после истории с судами и невменяемостью певца. Теперь многие фанаты относятся к ней негативно. Кроме того, Александра запомнилась поклонникам и обвинением в их адрес в мошенничестве.

«Пару лет назад Александра обвинила поклонников в мошенничестве из-за того, что они скидывались на цветы и вазы для Олега в одном из сообществ. А потом, когда фанаты ее все же не послушались и принесли то, на что собирали на могилу, Саша разбила эти вазы и выкинула корзины. Об этом ранее говорили и писали в СМИ. Кстати, так же она поступила и в этот раз. Заменив наши лилии и розы на алкоголь и сигареты», — поделилась Екатерина.

В Instagram-аккаунте Куцевол действительно есть пост, в котором она обвиняет фанатов в мошенничестве. О конфликте с ними говорит и тот факт, что девушка пришла на могилу не 18-го, а 17-го числа, оставив на ней кусок торта и виски, о чем также свидетельствует запись в ее соцсети.

Напомним, певец скончался 29 июня 2017 года на 48-м году жизни в одной из клиник Москвы. Причиной смерти была названа остановка сердца.