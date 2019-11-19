Кейт Миддлтон появилась на благотворительном вечере в «прозрачном» кружеве

Лондон, 19 ноября. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила благотворительный вечер Royal Variety Performance в сопровождении своего супруга принца Уильяма. Королевская особа выбрала для мероприятия платье с эффектом «голого тела».

Миддлтон удивила поклонников вечерним платьем в пол Alexander McQueen, расшитым черным кружевом поверх телесной ткани. Наряд удачно подчеркнул фигуру герцогини, развеяв слухи о беременности, а открытая спина придала ей элегантности. Миддлтон дополнила образ черными туфлями-лодочками, черным клатчем и серьгами из жемчуга.

Благотворительный вечер Royal Variety Performance состоялся в лондонском театре Палладиум. Целью мероприятия был сбор средств для Королевской благотворительной организации. На шоу выступили Cirque du Soleil, Фрэнк Скиннер, Flo & Joan и другие знаменитости, сообщает Harper's Bazaar.

Пользователи Сети по достоинству оценили женственный образ герцогини Кембриджской, отмечает телеканал «360».

«У Кейт есть рост и фигура, она очень эффектная плюс очень обаятельная», ― написали комментаторы.

Ранее Кейт Миддлтон дала первое за девять лет интервью после «фантастической» поездки в Пакистан. Она назвала фантастическим визит. По ее словам, она находится под большим впечатлением от «удивительного и волшебного Пакистана».

Новый официальный тур принца Уильяма и его супруги стартовал 14 октября. Супружеская пара решила не брать в поездку детей и оставила их в родной Великобритании.